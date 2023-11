Giampiero Mughini aggredito senza pietà: Guai seri per una concorrente del Gf | Alfonso Signorini rischia il licenziamento

Giampiero Mughini, sotto tortura dai concorrenti del Grande Fratello. Questo gesto non può passare inosservato

Giampiero Mughini è un giornalista, uno scrittore ed un personaggio televisivo di grande successo. Negli anni, è diventato un opinionista di moltissimi celebri programmi del piccolo schermo ed è entrato nel cuore di milioni di telespettatori.

Giampiero nasce a Catania nel 1941 e dopo aver conseguito il diploma di maturità, fonda la rivista “Giovane Critica” e ne diventa il dirigente. La sua formazione prosegue e si laurea in Lingue e Letterature moderne presso la La Sapienza di Roma.

Decide così di trasferirsi nella capitale definitivamente e fonda, insieme ad altri colleghi, Il Manifesto. Dagli anni Ottanta avvia delle collaborazioni con diverse riviste come Panorama, L’Europeo e Il Foglio, ma nel 1987 arriva il grande successo nel programma televisivo “Ieri, Goggi e domani” a cui partecipa in qualità di opinionista.

Con questa trasmissione televisiva è diventato celebre nel piccolo schermo ed amato dai telespettatori. Negli anni Novanta diventa una presenza fissa nei salotti del Maurizio Costanzo Show e nel programma sportivo Controcampo.

Giampiero Mughini, il dramma della malattia

Giampiero Mughini è un uomo intellettuale, uno scrittore di grande successo che ha raggiunto la popolarità grazie alle sue proprietà linguistiche e alla capacità espressiva. Anche nella vita privata del giornalista non sono mancati i momenti bui e ricchi di preoccupazione che, però, Giampiero è stato in grado di superare brillantemente.

Non tutti conoscono un retroscena della vita di Mughini che risale al 2006. Il giornalista, a seguito di controlli preventivi, scopre un terribile tumore alla prostata che, per evitare ulteriori peggioramenti e complicazioni, è costretto ad asportarla con un’intervento invasivo: “Le tecniche moderne permettono di salvaguardare i nervi che consentono l’erezione. Ma non sempre va tutto liscio. A me non è andato tutto liscio” e prosegue: “L’aspetto più delicato di tutta la faccenda riguarda la menomazione reale e simbolica della virilità. Ironia della sorte, stavo scrivendo Sex revolution, un libro sulla rivoluzione sessuale, proprio nel corso di una vicenda in cui il sesso veniva compromesso”.

Giampiero Mughini, aggredito dai concorrenti del Gf

Giampiero Mughini è un grandissimo personaggio della televisione italiana che, nel bene o nel male, ha sempre trovato il modo per far parlare di se. Lo scorso 16 ottobre, il giornalista diventa un concorrente del Grande Fratello e con i suoi occhiali colorati, è ormai un’icona ed un punto di riferimento della casa più spiata d’Italia.

Mughini è diventato lo zio, il nonno ed il papà di tutti i coinquilini ed è pronto a diffondere i suoi saggi consigli. Talvolta i suoi modi bruschi fanno discutere, ma è amato esattamente per il suo essere diretto e senza peli sulla lingua. Oltre alla sua cultura ed intelligenza, il concorrente ha dimostrato di essere a proprio agio con le nuove generazioni tanto da diventare amico di giochi dei più giovani. Durante un confessionale insieme ai suoi compagni, Giampiero è stato aggredito da un piede di uno dei suoi coinquilini scatenando la simpatia di tutti i telespettatori.