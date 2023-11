Selvaggia Lucarelli e la stoccata da una nota attrice: “…sei ossessionata da me” | Rischia la denuncia

Selvaggia Lucarelli, la giornalista nel mirino di una famosa attrice. “Sei ossessionata da me”, questa la forte accusa. Si parla di denuncia.

La penna audace e irriverente di Selvaggia Lucarelli ha colpito ancora. O meglio, sono state alcune sue dichiarazioni a fare andare letteralmente la mosca al naso a una grandissima attrice italiana. Parliamo di un volto molto amato e che opera da tantissimi anni, e pure con grandissimo successo, pure dietro le quinte.

Sia lei che la giurata di Ballando Con Le Stelle sono donne dai caratteri molto forti e determinati. Inoltre non si fanno alcun problema a dire quel che pensano. Diciamo che non possiedono affatto i classici peli sulla lingua. L’ironia poi, in certi casi molto affilata e tagliente, di Selvaggia ha fatto il resto.

Non per nulla lei è per sua indole, ma anche per lavoro, una grandissima provocatrice e pure nel suo ruolo di giurata al programma danzereccio di Rai Uno, condotto dalla strepitosa Milly Carlucci, non si fa alcuna remora a rivestire tale veste. Per tale motivo volano sovente stracci in studio. I toni si alzano e diventano spesso impetuosi.

Selvaggia Lucarelli, grandissima stoccata da parte della nota attrice

Non tutti i concorrenti in gara, che sono dei vip, o meglio delle stelle, accettano i suoi giudizi, così come, a onore del vero, quelli dei suoi colleghi. A farli arrabbiare sono spesso i voti che ricevono, sovente fin molto bassi, dopo le loro performance danzerecce. Lo zero di Guillermo Mariotto, in tale direzione, ha fatto storia.

Ora però alcune frasi pronunciate proprio a Ballando dalla stessa Lucarelli hanno molto irritato l’attrice, che non è tuttavia una concorrente in gara nell’attuale dizione di Ballando Con Le Stelle. L’artista ne ha parlato durante una sua recente ospitata a La Volta Buona, che ha sancito il grande ritorno nella fascia pomeridiana della Rai della mitica Caterina Balivo. Fuori il nome.

“Sei ossessionata da me”, la forte accusa di Simona Izzo

Stiamo parlando della mitica Simona Izzo, che sta facendo un tifo sfegatato a bordo pista per il marito Ricky Tognazzi, che è in gara. L’uomo di recente è stato aspramente criticato dalla giudice e lui ha deciso di non restarsene zitto, ma di rispondere a tono, arrabbiandosi parecchio. Tuttavia si è detto dispiaciuto di quel che è accaduto, mentre sua moglie è pronta a querelare la Lucarelli.

Ciò che lei non sopporta è il fatto che lei ha ricevuto l’appellativo “Simona Pizzo“, che a sua detta è passabile di querela. Tuttavia è da tempo che fra le due non scorre buon sangue, tant’è che la Izzo ha dichiarato alla Balivo: “Selvaggia è in gara con me, è ossessionata“. Chiaramente ora non tarderà ad arrivare la risposta della giornalista che, come sappiamo, non ama di certo starsene zitta.