Tina Cipollari, vi siete chiesti che titolo di studio possiede? Lei sì che è intelligente

Ma voi lo sapete qual è il titolo di studio di Tina Cipollari? In barba a tutti quelli che la considerano solo un “personaggio trash”, come le dicono spesso sui social. In realtà è tutto il contrario.

Tina Cipollari è il volto noto di Uomini e Donne, la quale ormai da diversi anni mantiene caliente l’atmosfera in studio, insieme a Maria De Filippi e Gianni Sperti. L’opinionista di strada ne ha fatta se pensiamo che ha iniziato diventando una corteggiatrice e in seguito una tronista. Quel set però le è sempre piaciuto, per questo non è più andata via.

Molti la criticano, ma alla fine se non ci fosse lei, il dating di Maria sarebbe sicuramente molto diverso. A dimostrazione che non si giudica mai nessuno dal titolo di studio che ha, bensì dalla persona che è, Tina ha stupito tutti, in quanto la sua qualifica, ribalta completamente l’idea che in molti avevano di lei.

Il titolo di studio di Tina Cipollari

A proposito di Tina Cipollari, per chi non lo sapesse, l’opinionista prenderà parte ad una puntata della nuova stagione di Celebrity Chef, di Alessandro Borghese. Per i più nostalgici, questa notizia vi riempirà il cuore di gioia in quanto, il dinamico duo di Pechino Express dell’edizione 2016, #GliSpostati, sono finalmente tornati insieme in una nuova avventura, questa volta culinaria.

Stiamo parlando di Simone di Matteo, il quale cercherà in tutti i modi di battere la sua amica vamp e ottenere le stelle dai giudici e dalla sala. Ne vedremo sicuramente delle belle in quanto i due insieme fanno impazzire i telespettatori. Entrambi si sfideranno mediante la preparazione di piatti gustosi e appetitosi, che saranno giudicati non solo da Borghese in persona, ma anche da Angela Frenda, Riccardo Monco e da tutta la sala del ristorante di chef Alessandro. Che dire, ne vedremo delle belle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Ecco cosa sappiamo

Come dicevamo, una persona non dovrebbe mai essere giudicata da cosa ha studiato, dal suo reddito o da chi frequenta, bensì dalle azioni che commette ogni giorno. Per questo, Tina Cipollari, ha messo a tacere le male lingue che pensavano fosse solo una “biondona vamp”, ruolo che interpreta a Uomini e Donne, ma che in realtà nasconde tutta un’altra persona.

La Cipollari infatti, prima di fare l’opinionista al dating di Maria De Filippi, era un’impiegata contabile, quindi da quello che si può intuire, dovrebbe avere il diploma in ragioneria. Questo è quello che si dice in giro, in quanto Tina è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e conosciamo molto poco di lei. Se abbia una laurea o meno questo poco importa, quello che sappiamo con certezza è che a prescindere dal titolo di studio, ha pubblicato un suo libro di successo con la Mondadori stessa. Mica male, no?