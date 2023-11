Marco Liorni, travolto da accuse pesantissime. Il conduttore avrebbe ‘rubato’ senza pietà

Hanno accusato Marco Liorni di aver “rubato” il posto ad un suo collega, ma non è così, i fatti sono molto diversi da quello che un piccolo gruppo di hater pensa del noto conduttore. Ecco svelata la verità.

Marco Liorni è il noto conduttore che fin dagli esordi ha sempre portato a termine con il massimo della professionalità, ogni ruolo che gli è stato affidato. Grazie proprio a quell’impegno, più di una volta documentato e riconosciuto dalle varie emittenti per cui ha lavorato, il personaggio dello spettacolo ha vinto diversi riconoscimenti e premi per lo svolgimento della sua professione.

Per questo, non ci ha creduto nessuno a quelle accuse che gli sono state rivolte sui social da una piccola minoranza in merito al suo operato. La verità è molto diversa da quello che hanno pensato, ecco come stanno le cose per Marco.

Le accuse rivolte a Marco Liorni

Il motivo di tutta questa confusione mediatica è dovuto dal fatto che Pino Insegno non condurrà la prossima stagione de, L’Eredità, com’era stato invece dichiarato durante la presentazione del nuovo palinsesto. I bassi ascolti de, Il mercante in fiera, hanno fatto fare un passo indietro ai gestori del programma, i quali hanno deciso di stravolgere nuovamente il palinsesto. Non solo Insegno è stato bocciato nella tabella dei conduttori, ma anche Bianca Guaccero, la quale si è vista chiudere prima del tempo, il suo programma, Liberi Tutti.

Ad oggi in bilico troviamo Serena Bortone, Nunzia De Girolamo e Caterina Balivo. Che dire, dai piani alti di Viale Mazzini avrebbero fatto meglio a lasciare le cose com’erano prima del grande cambiamento del palinsesto, in quanto lo share fino a qualche mese fa era nettamente superiore per quanto riguarda l’emittente statale. Cosa succederà adesso, nessuno potrà ancora dirlo.

Spieghiamo tali affermazioni

Proprio in merito al cambio di programmi della Rai, per quanto riguarda l’esclusione di Pino Insegno dalla conduzione de, L’Eredità, in lizza ci sarebbero due nomi. Naturalmente quello del vecchio padrone di casa, Flavio Insinna e quello di Marco Liorni, il quale con il suo, Reazione a catena, sta raggiungendo picchi molto soddisfacenti per quanto riguarda lo share. Alcuni hater sui social hanno ipotizzato che il conduttore potesse aver rubato il posto ad Insinna.

In realtà nulla è ancora certo, in quanto ad oggi sia Flavio che Marco, pare siano i favoriti per ricoprire tale ruolo, ma finché non ci saranno conferme direttamente da mamma Rai, i follower possono esprimere tutte le teorie barbine che vogliono, ma alla fine sono solo “fumo”. Ad ogni modo, qualora venisse scelto Liorni, nessuno può parlare di “furto”, in quanto il suo valore il conduttore, l’ha sempre dimostrato nel corso degli anni, sarebbe soltanto un ulteriore riconoscimento della sua professionalità.

Ad ogni modo che possa vincere il migliore tra Insinna e Liorni, in quanto entrambi, sono ottimi conduttori e l’hanno saputo dimostrare in più di un’occasione.