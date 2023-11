Terra Amara spoiler: Addio per sempre ad un noto personaggio | Muore di infarto, che tragedia

Allarme spoiler per la prossima settimana di Terra Amara, non proseguite se non volete sapere le anticipazioni più al cardiopalma della nota soap opera turca. Ecco chi sarà ad avere un infarto.

Ci sono quelle soap opera che ti entrano talmente dentro, che i fan, non riescono a farne più a meno. Si ripromettono di cambiare il canale il giorno dopo, ma puntualmente, stesso canale, stessa ora, si troveranno seduti sul divano ad aspettare futuri colpi di scena.

Quando iniziamo, è impossibile non proseguire per cercare di capire come possa andare a finire la storia. Questa fedeltà totale l’abbiamo vista con diverse telenovela, Terra Amara è una di quelle, in quanto i fan vogliono assolutamente sapere cosa succederà nel corso delle puntante. Tra i vari colpi di scena della prossima settimana, ce né uno da prima pagina, stiamo parlando di quell’infarto che colpirà un noto personaggio.

Le anticipazioni di Terra Amara

Ormai ne avrete sicuramente sentito parlare, in quanto Terra Amara è sulla bocca di tutti. Questa famosa soap opera turca, sta letteralmente lasciando i suoi fan senza parole, in quanto non vedono l’ora di sapere come finirà la storia. Anche se, come Beautiful insegna, le soap quasi mai si concludono tanto facilmente.

Comunque, di settimana in settimana, si possono sapere le anticipazioni che succederanno nell’immediato futuro, in modo da capire sempre in che direzione la storia andrà a parare. Per esempio sappiamo (ALLERTA SPOILER) che Gaffur sarà cacciato definitivamente dalla villa, per tutta una serie di atteggiamenti che poco piacciono a Demir. Fikret invece, ingannerà tutti quando facendo credere di essere tornato in Germania, in realtà non lo farà mai, in quanto in mente ha soltanto il piano diabolico per vendicarsi di Demir.

Cosa sappiamo?

(ALLERTA SPOILER). Proseguendo con le anticipazioni che riguarderanno la settimana che va dal 13 al 18 novembre, c’è una vera chicca che vi lascerà tutti senza parole. Umit dirà a Sevda di essere sua figlia e le riverserà addosso tutta la sua frustrazione per via dell’abbandono della madre. Per via dell’emozione forte e del dolore provato, la donna avrà un infarto, che la costringerà al ricovero immediato in ospedale.

Se all’inizio potrebbe sembrare che Sevda morirà, fortunatamente in seguito si riprenderà e cercherà di spiegare alla figlia che non l’aveva abbandonata, ma Umit continuerà a credere alla versione del padre. Non si sa di preciso cosa succederà, ma sicuramente qualcosa “in pentola” sta bollendo. Chissà come si evolverà il rapporto madre/figlia? Non vi resta che guardare le prossime puntate di Terra Amara.