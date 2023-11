Francesco Salvi spara a zero su Berlusconi: Guai seri per il noto attore | Quello che ha detto è vergognoso

Francesco Salvi, le parole su Berlusconi lasciano tutti senza parole. Ha detto qualcosa di agghiacciante, ecco i dettagli

Francesco Salvi è uno degli attori più amati degli anni Ottanta. Nella sua vasta carriera artistica, ha mostrato le sue doti comiche e da cabarettista che hanno fatto divertire milioni di italiani. Oggi ha 70 anni ed è ancora un’icona del piccolo e grande schermo.

Nasce nel 1953 a Luino e dopo aver conseguito il diploma di maturità, si laurea in Architettura e allo stesso tempo si dedica all’attività teatrale per cui ha sempre provato una forte passione. Dal 1985 inizia la sua scalata verso il successo.

La sua partecipazione al programma televisivo Drive In, gli dona una notevole popolarità a livello nazionale. Negli anni Novanta, prende parte a diversi progetti professionali su Canale 5 e Italia Uno e recita in moltissime fiction.

Memorabile è il ruolo interpretato nella serie televisiva Rai “Un medico in famiglia“. Non si fa mancare nulla nel suo curriculum professionale e debutta anche nel reality show La Fattoria, in qualità di inviato. Con la sua particolare comicità, ha sempre conquistato l’audience.

Francesco Salvi, il successo di “Drive In”

Francesco Salvi vanta una brillante carriera artistica che inizia negli anni Ottanta. Anche se sono trascorsi quasi 40 anni dal suo debutto nel piccolo schermo, resta tutt’ora un’icona del cabaret e della comicità italiana. Indimenticabile è la sua partecipazione al varietà “Drive In” di Antonio Ricci e Beppe Recchia che lo ha reso il protagonista indiscusso del panorama televisivo nazionale.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco ha ricordato i momenti di gloria di quel tempo e ha confessato: “Drive In è stato uno spartiacque, una parodia dell’America, con le ragazze appariscenti, con il costumino a stelle e strisce, le moto, questa comicità veloce. Un programma di rottura, perché allora la tv era leggermente avanti rispetto al pubblico, ma il pubblico poi ti seguiva”.

Francesco Salvi, ecco le sue parole su Berlusconi

Francesco Salvi, al fianco di colleghi molto celebri, ha scritto un pezzo di storia del piccolo schermo con il varietà Drive In. Il comico ha raccontato delle esibizioni di Antonio Ricci, autore del programma: “Quando era sul palco a un certo punto gli usciva sangue dal naso e doveva scappare. Tutte le volte. E si prendeva pure l’applauso in più di incoraggiamento e commiserazione”.

Francesco Salvi ha ricordato anche gli altri compagni di avventura. Su Enrico Beruschi ricorda la sua paura per i cani: “io su istigazione di Ricci gli misi il paltò sul cane lupo che c’era fuori dal ristorante. Tornò a casa senza e per due giorni è stato a letto con la febbre”. Francesco esprime un parere anche su Silvio Berlusconi e smentisce una leggenda che ha sempre coinvolto il Cavaliere: “Che Berlusconi veniva a trovare le ragazze, ma non è vero”.