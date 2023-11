“Non ci riesco”: Dramma Luciana Littizzetto, quello che ha detto è agghiacciante | Panico a Verissimo

Luciana Littizzetto, le sue parole sono un colpo al cuore: “Non ci riesco”. Ecco i dettagli della drammatica vicenda

Luciana Littizzetto è uno dei volti più celebri della televisione italiana che, nel corso della sua carriera, ha saputo regalare tanto divertimento al grande pubblico. Tutte le generazioni apprezzano la sua comicità diretta, ma mai fuori luogo.

Luciana nasce nel 1964 a Torino e cresce in una famiglia armoniosa e amorevole che la asseconda nelle sue passioni. Nel 1984 consegue il diploma in Pianoforte presso il Conservatorio della sua città e per ben 9 anni, diventa un’insegnante di musica in una scuola media.

Nel 1988 si dedica allo studio della recitazione ed inizia ad esibirsi in alcuni locali di Torino, dimostrando le sue competenze nel cabaret. Nel 1997 passa alla conduzione di “Single“, in onda su Rai Due. La sua carriera prosegue con successo, tanto da diventare una presenza fissa nel piccolo schermo.

Dal 2005 conduce “Che tempo che fa” al fianco di Fabio Fazio ed insieme, regalano momenti di estremo divertimento ai telespettatori, ma anche spunti di riflessione su questioni di attualità. Ancora oggi, sono una delle coppie comiche più amate dagli italiani.

Luciana Littizzetto, il forte desiderio di maternità

Luciana Littizzetto è una donna energica, forte e determinata che nella sua vita ha affrontato diverse sfide. Con coraggio e determinazione, ma anche con leggerezza ed ironia è stata in grado di superare le difficoltà e realizzare i suoi sogni. Per anni è stata legata sentimentalmente al produttore televisivo Davide Graziano, ma nel 2018 la loro relazione giunge al capolinea.

Luciana ha sempre avuto un forte istinto materno tanto da decidere di prendere in affido due figli: Jordan e Vanessa. “Prendi con te questi ragazzi e impari a riconoscere il loro odore, i loro lineamenti, la loro pelle e farla diventare in qualche modo tua”, ha confessato la Littizzetto. E prosegue: “Io avevo paura. [..] Ma tutto è difficile, niente è facile nella vita. Quindi penso che questa esperienza per me sia stata bella, che consiglio ad altri. Devi essere malleabile e avere pazienza”.

Luciana Littizzetto, le parole commoventi: “Non ci riesco”

Da sempre siamo abituati a vedere in televisione una versione ironica e sempre sorridente di Luciana Littizzetto. Tuttavia, anche la donna più comica della televisione italiana, nasconde molte fragilità dovute a momenti complicati della sua vita. Durante un’intervista rilasciata a Verissimo, la Littizzetto ha parlato di un argomento delicato e le sue parole hanno commosso i telespettatori.

Luciana, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha confessato: “Non è vera questa cosa che si dice ‘se vuoi puoi’, è una bufala, non è vero. Puoi volere tantissimo, ma magari non ci riesci“. Un pensiero profondo che spiega meglio con il suo punto di vista: “L’importante è distinguere tra le cose difficile e le cose impossibili. Le cose difficili, pian pianino, con costanza, con pazienza le fai. Le cose impossibili no. Devi capire quella differenza perchè a volte non ci riesci e ti ostini“.