Paola Cortellesi, dopo anni spunta la verità agghiacciante mai rivelata prima: “…Ci ho sperato” | Una notizia inaspettata

Paola Cortellesi, dopo tanti anni è arrivata l’agghiacciante verità. Da non credere. “Ci ho sperato…”

Se stiamo parlando di Paola Cortellesi, dobbiamo metterci in testa di stare per nominare un’artista immensa e con la A maiuscola. Attrice super acclamata sia per il Grande che per il Piccolo Schermo, da tanti anni ci fa divertire ma anche profondamente emozionare. Fantastica in ruoli brillanti, è pure strepitosa anche in quelli drammatici.

Come ogni professionista del suo ambito è eccellente anche in Teatro che è un altro suo grande amore. Morde la scena e sa anche cantare divinamente. In passato l’abbiamo anche vista vivere l’ emozione della conduzione conducendo in prime time uno show su Rai 1 accanto all’amica Laura Pausini.

A quanto pare a farle conoscere è stata la cantante Giorgia, molto legata ad entrambe. Paola è una donna super realizzata non solo per quel che concerne la sua vita lavorativa, ma anche quella strettamente sentimentale e privata. L’attrice si è unita in matrimonio sabato 1 ottobre 2011 con il regista Riccardo Milani, con cui ha messo al mondo una figlia, dopo 9 anni di fidanzatamento.

Paola Cortellesi, realizzar sul lavoro e nella vita

Sono una delle coppie più belle e innamorate del nostro Cinema. Un amore, il loro, nato sul set, quando lui stava girando il film Il Posto Dell’Anima. Se Laura, questo è il nome della creatura frutto dell’unione del regista con l’attrice, è la prima figlia di Paola, lo stesso non possiamo dire di Riccardo, dal momento che nel corso del suo primo matrimonio ha avuto altre due figlie, ovvero Alice e Chiara.

Entrambi riservatissimi, non amano molto parlare di sé e della loro vita privata, che tale per loro deve sempre rigorosamente restare. Ora lei è al Cinema con la pellicola campione d’incassi C’è Ancora Domani. Stiamo parlano del film più visto nel nostro Paese in questo periodo, tant’è che, dopo aver superato il milione di spettatori, ha vinto il biglietto d’oro 2023.

“…Ci ho sperato”, la confessione che lascia di stucco

Parliamo di una pellicola a cui lei tiene tantissimo e nella quale si è messa in gioco, curandone anche la regia. Parlando del successo coinvolgente che ha travolto il suo lavoro e lei stessa, l’attrice ha rivelato a Fanpage.it: “Ci speravo ma non potevo immaginare le dimensioni. Ci vanno famiglie, madri con le figlie, ragazzi“.

Lei è andata nel passato, non per nulla la pellicola è del tutto in bianco e nero, al fine di narrare una condizione femminile, che non è più fortunatamente attuale come un tempo, ma che conserva comunque grandi retaggi culturali, che sono ancora tristemente vivi nel nostro mondo. Lei è felice di sapere che, chi lo ha visto, sostenga che il film colga lo spirito del tempo e la forza delle donne.