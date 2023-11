Sabrina Ferilli, altro che televisione: spunta la sua vera passione | Maria De Filippi sa tutto

Ecco qual è la passione principale di Sabrina Ferilli, ancora prima del suo lavoro le piace fare questo. I fan sono d’accordo con lei, come darle torto tra l’altro?

Sabrina Ferilli è la nota attrice, conduttrice e doppiatrice di 59 anni, la quale da 30 anni intrattiene il suo fedele pubblico con la sua bravura e la sua simpatia. Il bello di Sabrina è che non importa il ruolo che le viene assegnato, lei riuscirà ad interpretarlo sempre in maniera impeccabile.

L’abbiamo vista sia in ruoli comici che drammatici e il risultato non è cambiato. Molto attiva sui social, la Ferilli riesce ancora a farsi invidiare dalle 20enni, la quale mai volgare ma sempre sensuale, fa salire la temperatura nelle case degli italiani. Oltre a questo suo grande talento nella recitazione però, l’attrice ama fare un’altra cosa di più, ecco di cosa stiamo parlando.

La passione di Sabrina Ferilli

A proposito di passione, chissà se Sabrina Ferilli ha visto la puntata di Real Time, andata in onda il 10 novembre de, Il Castello delle Cerimonie 7, nella quale è apparsa la sua sosia? Stiamo parlando della soubrette napoletana Lidia De Maio, la quale insieme al marito, Mario Guida, in giovane età sono stati ufficialmente i sosia della bella Sabrina e del mitico Renato Zero.

In effetti, se vi prenderete 5 minuti per guardare la puntata in questione, troverete una forte somiglianza con i personaggi originali. Quando dicono che nel mondo ognuno di noi ha 7 sosia, Sabrina e Renato possono dire di avere trovato i loro primi. Ovvio gliene mancano ancora 6. Chissà cosa avrà pensato la conduttrice di Tu si que vales?

La naturalezza di Sabrina Ferilli

Nonostante agli esordi, Sabrina Ferilli sia stata criticata da chi vedeva nelle sue forme tipiche della bellezza mediterranea, soltanto un difetto, oggi la bella attrice ha dimostrato a tutte quelle male lingue che si sbagliavano ampliamente. Ogni donna è bella a modo suo, non dovrebbe esistere soltanto un canone di bellezza, anche perché ad essere tutti uguali, sapete che noia?

Ad ogni modo, la Ferilli si è mostrata in una foto social con una posa sensuale e molto di classe, intenta ad assaporare delle deliziose fragole. Tra le note di Achille Lauro e Rose Villain, ha mostrato ai fan quanto la buona cucina e il mondo dello spettacolo possano andare di pari passo. Ironicamente, tra tutti i commenti che si leggono, i follower sono tutti rimasti senza parole per via delle…sue scarpe! La classe non è acqua, c’è poco da fare.