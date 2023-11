“Banale”: Alessia Mancini, il risveglio drammatico non le permette di ‘vivere’ | Ecco cosa è costretta a subire

Alessia Mancini, costretta a subire drammatiche accuse: “Banale”. Lo shock per quello che sta vivendo è terribile

Alessia Mancini è un celebre personaggio della televisione italiana che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato molte qualità. Alessia è stata conduttrice, showgirl, valletta, attrice e non solo. Ad oggi è anche una splendida mamma e si dedica principalmente ai social network.

Alessia nasce nel 1978 a Marino, in provincia di Roma. Cresce in una famiglia amorevole che la incoraggia a seguire i propri sogni. Il debutto nel piccolo schermo avviene nel 1994 quando diventa una ragazza della celebre trasmissione “Non è la Rai“.

In questa esperienza che le dona tanta visibilità, la Mancini veste i panni de “La Bruttina”, un ruolo che al contrario, vuole sottolineare la sua estrema bellezza. In poco tempo conquista il cuore degli italiani e viene selezionata come velina mora di Striscia La Notizia nel 1997.

La sua carriera professionale prosegue con successo e diventa il volto di celebri programmi televisivi come “Passaparola” e “La ruota della fortuna“. Dagli anni Duemila debutta anche come attrice nel cinepanettone “Natale in crociera” e nel 2018 è una concorrente dell’Isola dei Famosi.

Alessia Mancini, da conduttrice ad influencer

Alessia Mancini vanta una carriera trentennale nel panorama televisivo italiano. Ha collezionato un successo dopo l’altro fino a diventare una presenza fissa nei palinsesti televisivi. Anche la vita privata della conduttrice è stata una vera favola. Dal 2003 è sposata felicemente con Flavio Montrucchio, noto conduttore di “Primo appuntamento”. Dal loro amore nascono Mya nel 2008 e Orlando nel 2015.

Alessia ha modificato la sua vita da quando è diventata mamma e ha deciso di allontanarsi dagli impegni televisivi per avere più tempo da dedicare alla sua famiglia. Tuttavia, ha deciso di adeguarsi ai tempi dedicandosi ai social network. Su Instagram vanta più di 600 mila followers e con loro condivide le sue due grandi passioni: quella del beauty e quella per la cucina.

Alessia Mancini, vittima di terribili accuse: “Banale”

A seguito della nascita di Mya e Orlando, Alessia ha deciso di ridurre notevolmente le sue apparizioni televisive. Nonostante tutto non può rinunciare al suo pubblico ed ha avviato un percorso sui social network in cui condivide contenuti culinari e consigli di bellezza.

La conduttrice si è dedicata anche all’attività editoriale ed ha pubblicato il suo primo libro “Il sorriso è l’ingrediente segreto. Ricette golose e beauty tips”. Un progetto che è stato molto apprezzato dalla maggior parte dei suoi fan, ma come è noto, è impossibile far felici tutti. Qualche utente ha rivolto delle feroci accuse ad Alessia: “Ancor più pessima è stata l’autrice, dicendo che i primi ad acquistare avrebbero ricevuto un regalo.. mia moglie pensava ad un gadget da cucina ed invece il regalo era una diretta Instagram. Le ricette sono banali“.