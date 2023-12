Milly Carlucci, quello che sta succedendo a Ballando con le stelle è assurdo | Riguarda una nota concorrente

A Ballando con le stelle di Milly Carlucci, sta succedendo un fatto che ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Allora forse non è tutto perduto dopo tutto.

Ballando con le stelle ormai, è diventato un appuntamento molto atteso nella vita dei telespettatori, in quanto tiene compagnia al pubblico da tantissimi anni. È bello vedere persone dello spettacolo, che non c’entrano niente con il mondo della danza, riuscire ad approcciarsi ad un’arte così complessa, nel giro di poco tempo.

Non è facile riuscire a memorizzare passi, balli, coreografie, pur avendo degli insegnanti molto validi, rimangono comunque sempre dei principianti in confronto al loro livello. Questo fa capire che l’essere umano alla fine, se si allena e se ha costanza, veramente può spingersi oltre ai propri limiti. Ed è proprio a proposito di questo che la nota concorrente sta riuscendo a fare quello che fa, ottenendo quel supporto di cui tanto aveva bisogno.

La motivazione della concorrente di Ballando con le stelle

A proposito della concorrente attuale di cui vi parleremo a breve, che tra l’altro anche il suo cachet c’entra con le “difficoltà” che sta riscontrando la padrona di casa. In pratica, Milly Carlucci pare aver dovuto far “sborsare molto” a mamma Rai per avere in scena la vippona in questione, Simona Ventura e futuro marito e Lino Banfi. Tutti questi grandi nomi, hanno fatto sì che il budget a sua disposizione fosse quasi prosciugato, motivo per cui potrebbe dover dire addio al suo sogno anche quest’anno.

Quale direte voi? Quello di avere il grande Zlatan Ibrahimovic, ospite per una sera a Ballando con le stelle, come ballerino per una notte. Sarà difficile per lei riuscire a fargli indossare le scarpette da ballo, anche perché si sa, Zlatan ha una sua idea di cachet per la quale vale la pena, uscire di casa. Ne sa qualcosa Amadeus, il quale all’epoca di Sanremo, per averlo li, dovette staccare un assegno bello corposo. Chissà se Ibra realizzerà il sogno di una signora?

Parole di incoraggiamento

Ad ogni modo, Wanda Nara, sta vivendo un’esperienza molto piacevole grazie a Ballando con le stelle, non solo per la possibilità di esibirsi sul palco e dimostrare a tutti, attraverso le sue performance che ha classe. Ma soprattutto per due motivi, il primo, quello più importante per lei, è quello di dimostrare ai suoi figli che la loro mamma sta bene, anche dopo quella terribile diagnosi di leucemia, che le ha fatto sbriciolare la terra da sotto i piedi.

Sia per il sostegno che sta ricevendo dai suoi follower, i quali le stanno dimostrando tutto il loro affetto con frasi dolci e gentili. Ne è un classico esempio la risposta che la moglie di Icardi ha rilasciato a questa gentile fan, la quale le aveva scritto: “Vorrei dirti che sei una donna fortissima. Andrà tutto per il meglio, ti auguro di guarire presto”. Così, dopo i vari attacchi ricevuti, la Nara è felice di potersi concentrare soltanto su questi commenti, per questo è stata ben lieta di rispondere con gratitudine: “Grazie mille. Ballando mi sta portando solo cose belle”, terminando il tutto con un bel cuore rosso.