Alessandra Celentano, non riesce a trattenersi: questa volta rischia davvero grosso | Maria ha deciso

Alessandra Celentano, non può far a meno di esprimere il suo parere. Non può passare inosservata questa volta

Alessandra Celentano è uno dei personaggi più celebri della televisione italiana che, da molti anni, è al fianco di Maria De Filippi nel talent show Amici. La sua presenza è diventata ormai indispensabile per il programma che, nel bene o nel male, è sempre oggetto di discussione.

Alessandra è la professoressa di ballo che segue i giovani studenti che intendono avviare una carriera nel mondo della danza. La sua severità non è sempre vista di buon occhio e molto spesso, risulta eccessivamente drastica nei giudizi.

Tuttavia, la Celentano ha alle spalle una carriera da ballerina professionista degna di nota. I suoi insegnamenti sono, quindi, indispensabili per i concorrenti che intendono raggiungere alti livelli di professionalità.

La sua carriera ha inizio negli anni Ottanta quando entra a far parte dell’Aterballetto. Ha collaborato con artisti di livello internazionale come Alessandra Ferri, Monique Loudières e Alessandro Molin ed ha girato il mondo in tournee. Dal 2003 approda a Canale 5 e diventa la professoressa di Amici.

Alessandra Celentano, la prof più temuta di Canale 5

Alessandra Celentano è uno dei personaggi più temuti della televisione italiana. Il suo essere diretta e senza peli sulla lingua incute non poco timore nei giovani studenti che approdano ad Amici di Maria De Filippi. Sono ben 21 anni che Alessandra fa parte del cast ed in ogni edizione, i suoi contributi sono sempre molto apprezzati.

A volte, però, i suoi atteggiamenti eccessivamente diretti sono considerati sgradevoli e fuori luogo. Il grande pubblico sostiene che, talvolta, il suo accanimento nei confronti degli studenti non sia funzionale al miglioramento delle performance. Al contrario, sia fonte di stress e scoraggiamento per i giovani partecipanti.

Le espressioni delle Celentano

Le espressioni della Cuccarini Che bei ricordi pic.twitter.com/9CvkE3Ohs9 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 30, 2023

Alessandra Celentano, non si trattiene più

Molti studenti della scuola più ambita d’Italia temono fortemente i giudizi della maestra Celentano. Talvolta, le critiche sul peso corporeo, sul collo del piede o sui movimenti non eleganti, portano i concorrenti a sviluppare un forte malessere durante i daytime. In altre occasioni, però, gli studenti più motivati accettano i consigli della professoressa, ma proseguono per la loro strada.

Indimenticabile è l’edizione di Amici 2021 in cui Alessandra Celentano era particolarmente contraria alle performance di Martina. Il suo pensiero sulla giovane ballerina era un punto fermo in ogni puntata: “Io credo che Martina non meriti di stare qui, dopo 15 anni di studio, dovrebbe essere ad un altro livello e io questo non lo vedo“. In particolare, durante le esibizioni, il giudizio della Celentano era ben visibile dalla sua mimica facciale che esprimeva assoluto disappunto.