Maria De Filippi, altro che umile: il prezzo del suo outfit è una vergogna assoluta | Ecco perché

Maria De Filippi, questa volta il suo look non è passato inosservato. Svelato il brand ed il prezzo dell’outfit

Maria De Filippi è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia ed è seguita da milioni di telespettatori. Entra a far parte del mondo della televisione grazie alla storia d’amore con suo marito, il compianto Maurizio Costanzo.

Agli inizi della sua carriera, Maria è stata fortemente criticata per il suo modo di fare televisione e spesso, le è stato attribuito il termine “raccomandata“. La De Filippi non ha mai negato che l’aiuto di suo marito sia stato fondamentale, ma nel corso della sua carriera ha avuto modo di dimostrare il suo talento.

Ad oggi, infatti, è diventata un’icona della televisione italiana. Il suo successo è certamente dovuto alle doti comunicative della conduttrice che le permettono di comprendere ogni dinamica e di saper mediare i conflitti tra i partecipanti.

Tra le trasmissioni di successo della De Filippi, ricordiamo il dating show Uomini e Donne, in onda nella fascia pomeridiana su Canale 5. Il pubblico ama molto anche il talent show Amici, Italia’s Got Talent, Tu si que vales e C’è Posta per te.

Maria De Filippi, il look della conduttrice

Maria De Filippi non è solo una semplice conduttrice televisiva, ma negli anni si è imposta come vera regina di Mediaset. Proprio una star internazionale come l’ormai defunta Raffaella Carrà, ha espresso un parere su Maria: “Autrice, produttrice e conduttrice delle sue trasmissioni la De Filippi non è solo un volto della tv, ma un marchio e un nome riconosciuto da tutti”.

Le ragioni di un successo così straordinario sono da ricercare non solo nel talento professionale, ma soprattutto nella discrezione e nell’umiltà che ha sempre dimostrato. Anche i suoi look casual, ma sempre eleganti e raffinati stupiscono il grande pubblico. Recentemente, Maria è finita nel vortice del gossip per un outfit sicuramente semplice, ma che in realtà ha un costo decisamente elevato.

Maria De Filippi, l’outfit che non passa inosservato

Maria De Filippi è da sempre amata per la sua semplicità e l’umiltà che ha dimostrato nonostante l’enorme successo professionale. Nelle ultime settimane, però, è polemica social per il look che ha mostrato nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. La conduttrice indossa un cardigan blu con dettagli bianchi e rossi abbinati a pantaloni dello stesso colore e fantasia.

L’outfit è apparentemente semplice, ma in tanti si sono chiesti quale fosse il brand e soprattutto il prezzo. Maria De Filippi ha indossato un capo d’abbigliamento del brand Gucci della collezione autunnale. Un marchio che rappresenta il prestigio italiano, ma a stupire il popolo del web è stato il costo del look. Come si può notare dal sito web, il pantalone ha un costo pari a 2300 euro, mentre il cardigan 1980 euro.