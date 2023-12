“Non so se arrivo”: Panico a Che tempo che fa, il conduttore imbarazzato da una frase terribile

Cambia il canale ma il phatos di Che tempo che fa è il medesimo di sempre. Eppure quella frase inaspettata ha lasciato tutti senza parole, in quanto non se l’aspettavano.

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e tutta la “banda” al completo, dopo tutta la diatriba con mamma Rai, come saprete si sono trasferiti sul canale 9 e da quello che abbiamo visto, il successo è il medesimo. Questo fa capire che a prescindere dal canale in cui si finisce, se il programma funziona, darà buoni risultati da qualunque emittente televisiva.

Come sempre, il punto forte dello show, tra le tante cose, sono gli ospiti che i conduttori intervistano. Molto spesso, alcune dichiarazioni rilasciate, hanno movimentato il web e l’opinione pubblica. Con l’ultima intervistata poi gli animi si sono “accesi”, ecco che cosa ha dichiarato.

La reazione a quella dichiarazione a Che tempo che fa

Prima di svelarvi la dichiarazione dell’ospite di Che tempo che fa, vogliamo rivelarvi un piccolo, ma che tanto piccolo non è, scoop. Fabio Fazio sembrerebbe aver fatto il colpaccio del secolo. Nelle prossime puntate intervisterà personaggi illustri, non solo nazionali, ma anche internazionali.

Stiamo parlando di Woody Allen, il quale dovrebbe andare in trasmissione per parlare del suo ultimo film, Un colpo di fortuna. Oltre al vincitore di 4 premi Oscar, da Fabio e Lucianina, arriveranno anche Mahmood e Ficarra e Picone. Insomma, come al solito ne vedremo e soprattutto ne sentiremo delle belle.

È di nuovo quel periodo dell’anno pic.twitter.com/874a3W5NCc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 1, 2023

Speriamo di si invece!

Durante un’intervista svoltasi a Che tempo che fa da Fabio Fazio, tra i vari ospiti della serata, abbiamo visto la grande Ornella Vanoni, la quale sbuffando ha dichiarato in diretta: “Non so se arrivo a Natale”, scatenando non solo l’imbarazzo del conduttore, ma anche l’ilarità sui social. In molti hanno dichiarato di pensarla come la cantante, ma in senso ironico ovviamente, preoccupati dell’arrivo imminente delle feste e di tutto lo stress che ne consegue.

Speriamo che la previsione di Ornella sia totalmente errata, anche perché il mondo della musica italiana non è ancora pronto a dire addio ad un altro pilastro della canzone. Nel frattempo la Vanoni torna con un nuovo album, Calma Rivoluzionaria Live 2023, disponibile dal 1° dicembre, il quale contiene anche due inediti. Qui potrete trovare brani classici e nuovi, i quali meritano di essere ascoltati e riascoltati, per ripercorrere un viaggio lungo tutto una vita. E dopo 89 anni, la cantante sicuramente di cose da dire ne ha ancora.