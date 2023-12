Maresciallo Fenoglio spoiler: la guerra criminale a Bari non si placa, il commissario rischia grosso

Nuove anticipazioni in merito ai prossimi due episodi de, Il metodo Fenoglio, la nuova fiction Rai, che ha già conquistato l’attenzione di moltissimi telespettatori. Ecco che cosa succederà.

Il metodo Fenoglio, è la nuova fiction Rai, andata in onda con la prima puntata il 27 novembre, mostrando i primi due episodi della storia. La serie si basa sui romanzi di Gianrico Carofiglio, il quale non solo ha creato la trasposizione televisiva, ma ne ha firmato anche la sceneggiatura, insieme agli altri colleghi.

La prima puntata ha già mandato tutti in delirio, motivo per cui sono tutti in ansia di aspettare la prossima, la quale sarà trasmessa lunedì 4 dicembre, alle 21:30 sempre su Rai 1. Oltre a questa puntata ce ne saranno altre due, da due episodi ciascuno, i quali dovrebbero svelare tutti gli altarini della storia. In base alle anticipazioni lette, ecco cosa dovrete aspettarvi nella prossima puntata.

Anticipazioni de, “Il metodo Fenoglio”

Come recita la sinossi ufficiale della fiction della Rai, Il metodo Fenoglio: “Bari, 1991. Il maresciallo piemontese Pietro Fenoglio è uno degli esponenti di spicco del Nucleo Operativo dei Carabinieri. Dotato di un acuto istinto investigativo e un profondo rispetto per la legge e la verità, Fenoglio nutre il sospetto che la mafia sia radicata anche nel capoluogo pugliese”.

A vestire i panni del protagonista troviamo il grande, Alessio Boni, il quale collabora con attori di spicco quali, Paolo Sassanelli, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame. Dopo i primi due episodi trasmessi, sono molti i telespettatori che stanno cercando qualche indizio in merito ai prossimi episodi.

Ecco cosa succederà

– ALLARME SPOILER – Ve lo abbiamo scritto subito, in modo che possiate sentirvi liberi di proseguire nella lettura o meno. Qualora non aveste visto le prime due puntate o semplicemente non voleste sapere nulla fino alla prossima messa in onda, potrete tranquillamente smettere di leggere.

Per tutti gli altri invece, sappiate che nei prossimi due episodi de, Il metodo Fenoglio, nuovo gioiellino della Rai, Bari si tingerà di rosso, in quanto una devastante guerra criminale porterà vittime innocenti, a causa di una violenta guerra criminale. Dopo un primo momento di sconforto, dovuto anche a quel ritrovamento, il maresciallo e la sua equipe si metteranno immediatamente al lavoro per riuscire a trovare i responsabili. Inoltre, Fenoglio farà una scoperta allarmante, a farsi la guerra sono proprio Grimaldi e Lopez, i quali in passato erano dalla stessa parte. Cosa sarà successo? Perchè i due adesso sono nemici mortali? Ovviamente il maresciallo piemontese avrà poco tempo per scoprirlo, prima di ripiombare in un bagno di sangue.