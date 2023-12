Emma Marrone, altro che single: un video la inchioda con il suo ‘nuovo amore’

Emma Marrone, non è più single! Il video parla molto chiaro in medico. Ecco chi è il fortunato.

Udite udite, la mitica Emma non è più sola! No, la splendida cantante, che ha anche debuttato nelle vesti di attrice e dimostrato di essere un’abile conduttrice, ha un nuovo amore e non parliamo solo delle classiche voci di corridoio. No, signori e signore, qui ci sono le prove. Come dire, ” carta canta!”. E qui a cantare c’è un bel video.

Esso la inchioda, senza se e senza ma. Qui possiamo ammirare chiaramente chi sia il suo nuovo lui. E di certo è un uomo molto ma molto fortunato, oltre che assai invidiato. Non per nulla lei possiede da tempo numerosi fan, sparsi in tutta Italia, il cui numero è in continua crescita. In ogni caso non appartiene al vasto mondo dello Spettacolo.

Forse dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, che conobbe ad Amici, e che lui tradì in diretta con Belen, e la storia con l’attore Marco Bocci, lei ha deciso di lasciar perdere i personaggi famosi. Sta di fatto che ora la notizia, decisamente gustosa, del suo fidanzamento sta facendo il giro del Web e spargendosi come a macchia d’olio.

Emma Marrone, altro che single! Il video che la inchioda

Tra l’altro lei ha già fatto parlare ampiamente di se per il fatto di aver dimostrato di non avercela più con la Rodriguez apparendo mesi fa in alcuni scatti molto serena in sua compagnia durante l’ultima puntata di stagione de Le Iene. Con Stefano ha dimostrato di aver deposto l’ascia di guerra complimentandosi con lui per la creazione e la conduzione di Bar Stella.

E ora ha rivolto felice i suoi più sinceri auguri pubblici alla sorella di lui Adelaide che è da poco diventata mamma di un bellissimo bambino. E lo ha fatto mettendo un bel commento sotto il post che la neo mamma ha condiviso su Instagram per dare il lieto annuncio. E lei per dare il suo, quello del ritrovato amore, ha utilizzato un video che è diventato ormai bello che virale.

Chi è il fortunato

Il video in questione è stato realizzato ai Magazzini Generali di Milano dove la cantante si stava esibendo. Durante la sua acclamata performance connessa al suo grande successo “L’amore non mi basta” lei è scesa a cantare in mezzo al pubblico per sentire il suo calore. A un certo punto, prima di tornare sul palco, ha guardato per alcuni istanti intensamente un ragazzo e poi lo ha baciato sulla bocca.

Il fortunato è un bel moro che di nome e cognome fa Giuseppe Marletta. E da quando ha avuto l’onore di baciare la cantante e di condividere il video sui Social è diventato una piccola celebrità. Tuttavia lo stesso fatto era accaduto negli scorsi giorni quando Emma aveva baciato un altro fan che, a detta sua, ” non riesce più a dimenticarsi le sue labbra”.