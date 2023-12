Elodie, il messaggio della cantante manda in tilt il pubblico | Quello che ha detto lascia trapelare una velenosa frecciatina

Il messaggio rilasciato da Elodie è molto eloquente e non dà sicuramente spazio all’incomprensione. Ecco che cosa ha detto la cantante di così eclatante da aver fatto dividere l’opinione social.

Lontani sono gli anni da quando l’abbiamo vista per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi. Se all’epoca era una cantante ancora acerba e insicura, oggi non solo scala le vette della classifica da sempre, ma è anche una professionista fiera e sicura di sé e delle sue performance.

Ovviamente stiamo parlando di Elodie Di Patrizi, la quale non sbaglia un colpo ultimamente. Proprio in merito alla sicurezza che la contraddistingue, la cantante non ha avuto paura di rilasciare quel messaggio in diretta che ha lasciato tutti senza parole.

Il messaggio di Elodie

Elodie non è soltanto una brava cantante e una bella donna che con il suo fisico perfetto e statuario è diventata l’amore segreto dei suoi follower, è anche una professionista che sa perfettamente quando è meglio rispondere con una frase ironica e quando è meglio rispondere a tono.

Ultimamente alcuni suoi fan l’hanno un pò “presa in giro”, dichiarando che la cantante assomigliasse in tutto e per tutto all’ex centrocampista dell’Inter, oggi giocatore ufficiale del Benfica, Joao Mario. Così, Elodie ha risposto in maniera ironica commentando sui social: “E comunque ieri tripletta”, riferendosi ai goal eseguiti dal giocatore della squadra allenata da Inzaghi.

con la V di Valentino ✌🏼 Piace molto anche a noipic.twitter.com/vOho3Sgmgg https://t.co/kzxHjIzQ4c — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2023

Tutti contro il look

Non è soltanto per questo che Elodie è al centro della polemica ultimamente, alcuni follower ce l’hanno con lei per via della scelta dell’outfit e per quel testo che a detta di molti è stata una frecciata alle continue polemiche. Se fosse così, tanto torto alla cantante non glielo si può proprio dare, anche perchè non può neanche respirare senza trovare qualcuno che le esterna la propria opinione (probabilmente non richiesta).

Tutto è iniziato durante il suo concerto di Roma, nel quale la bella Di Patrizi ha sfoggiato look sensuali e sexy ma anche molto criticati, per non parlare della maglia con il “vaffa” stampato davanti, la quale andava a riprendere il testo di Glamour: “Vado a un party solo se esclusivo, vaffa**** con la V di Valentino”. Non tutti la criticano fortunatamente, la maggior parte dei suoi fan, semplicemente la seguono e apprezzano i suoi brani, come dalla “famiglia” di Che tempo che fa, i quali hanno chiarito: “con la V di Valentino, Piace molto anche a noi”.