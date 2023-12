Teresa Mannino, la rivelazione sul suo clamoroso passato: “Sono la figlia di…”| Questa volta lo ammette anche lei

Teresa Mannino e quella confessione che aveva lasciato tutti senza parole, ecco di chi è parente. Farete fatica a crederci, ha origini antichissime.

È una delle comiche più brave e seguite di sempre, Teresa Mannino che con il suo meraviglioso accento siciliano riesce a far “sbellicare” dalle risate un’intera platea, perché di questi numeri parliamo. In tanti non si perdono un suo spettacolo teatrale o un appuntamento televisivo, anche perché due ore con la comica vogliono dire ridere fino a farsi uscire le lacrime.

In una sua passata esibizione aveva lasciato i presenti senza parole, dopo aver dichiarato quel dettaglio in merito al suo “albero genealogico” che aveva stupito ma anche divertito molto. Dopo la sua ammissione ovviamente online ne avevamo lette di tutti “i colori”. Ecco che cos’è successo di preciso.

La dichiarazione di Teresa Mannino

Tra l’altro, Teresa Mannino, familiarità a parte, in questi giorni è nell’occhio del ciclone. Come mai vi starete chiedendo? Semplice, il suo nome è stato scelto come una delle tre co-conduttrici che affiancherà nella prossima edizione del Festival di Sanremo, il buon Amadeus.

Oltre a Teresa, ci saranno anche Lorella Cuccarini e Giorgia, fino ad arrivare a Fiorello il sabato sera. E’ scontato dire quanto ognuno di questi personaggi hanno quel giusto grado di esperienza, che gli permetterà di restituire uno spettacolo senza precedenti. Insomma, dopo la dichiarazione di Ama, sono tutti in trepidante attesa di febbraio 2024, anche perchè sicuramente ne vedremo delle belle.

Il monologo di Teresa

Tornando a noi, visti anche tutti i casi di femminicidio che stanno riempiendo le pagine di cronaca dei nostri termini, non poteva non ritornare alla mente uno dei monologhi di Teresa Mannino, nel quale già all’ora, con l’ironia, lanciava dei messaggi molto forti. In merito alla famosa battuta: “Io sono nata in Sicilia, nella Magna Grecia, io sono la pronipote di Medea…”, la comica, nel suo spettacolo teatrale, Sono nata il ventitre, durante la sua esibizione al Teatro Nuovo di Verona, toccava con allegria argomenti spinosi quali, tradimento, possesso e gelosia. Tra l’altro a quella battuta in molti si riconobbero, in merito ai tipici tratti mediterranei, per questo alcuni utenti le risposero dicendole “se tu sei la pronipote, io sono la figlia di Medea…”.

In maniera divertente ma che faceva molto riflettere, nel 2015, anno del suo spettacolo disse: “prova a dire tu ad un uomo, non ti amo più io ti voglio lasciare…sono loro che devono decidere, noi non possiamo decidere perché noi siamo oggetti di loro proprietà…”. Queste parole, dopo gli ultimi casi di efferata violenza che abbiamo letto sui giornali, le ascoltiamo da un punto di vista veramente diverso da 8 anni fa.