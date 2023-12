Fiorello, questa volta è ‘sfida’ proprio con lui: quello che è successo a Viva Rai 2 ha dell’incredibile

Fiorello, questa volta lo showman ha deciso di sfidare proprio lui. Il racconto sconvolgente dei fatti avvenuti a Viva Rai 2.

Fiore ne ha combinata un’altra delle sue. Del resto, si sa, lui non ci sa proprio stare con le mani in mano. Immenso artista, dalla parlantina sciolta e dalla battuta sempre pronta, sa come calamitare in men che non si dica tutta quanta l’attenzione su di se. E soprattutto sa molto bene come stupire e lasciare proprio a bocca aperta il suo numeroso pubblico.

Nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di se per le sue frecciatine, per niente velate, a Pino Insegno che è stato preso di mira da un potente chiacchiericcio per via del clamoroso flop del quiz show Il Mercante in Fiera. E ora pare che sia a serio rischio la sua conduzione de L’Eredità.

Anche Ilary Blasi, per via del suo docufilm Unica, disponibile in esclusiva su Netflix, non è rimasta indenne dalla sua satira. E lo stesso si può dire del grande amico Amadeus con il quale dividerà almeno per una sera, la finalissima, il prestigioso palco del Teatro Aristion. Insomma, lo avete capito, lui non guarda in faccia nessuno.

Fiorello stavolta ha sfidato proprio lui, incredibile

Nonostante vada in onda la mattina presto, è seguitissimo in diretta e lo è anche in differita. Inoltre molte sue trovate e varie sparate vengono prontamente riprese sul Web mentre le clip relative sono toste condivise sui Social dove diventano in men che non si dica non solo super commentate ma pure virali.

E ciò è accaduto anche con il fatto che è da poco successo nel suo Viva Rai 2. E parliamo di qualcosa che ha assolutamente del clamoroso. No, non abbiamo mai e poi mai vista nulla del genere non solo in TV ma in linea generale. Quello che fatto lo showman siciliano rimarrà di certo nella Storia.

@Fiorello in meno di un minuto riesce a sottrarre la #CoppaDavis a @FilippoVolandri 🏆

E niente, seguiteci per altri match come questo 🎾 #VIVARAI2 pic.twitter.com/QogoFKz92J — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 29, 2023

Ha stracciato Filippo Volandri e gli ha scippato la Coppa Davis

In poche parole, inscenando una veloce partita di tennis, lui ha stracciato niente meno che il mitico Filippo Volandri, scippandoli pure con un rapido gesto la Coppa Davis. Non gli ha nemmeno lasciato come forma di piccola consolazione il Telegatto vinto tantissimi anni fa dallo strepitoso Rosario.

Ovviamente la gag, che è assolutamente irresistibile, ha fatto spanciare dalle risate i numerosi telespettatori così come il vasto popolo del Web che si è messo a commentare a spron battuto l’episodio. A quanto pare poi il conduttore ha in mente di organizzare altri match sui generis. E chi sarà prossimamente il suo sfidante? I fan intanto iniziano a indagare e a sognare.