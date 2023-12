Chi vuol essere milionario, dopo 19 anni spunta il vero segreto | E’ stato rivelato solo ora

Dopo 19 anni è stata rilasciata una dichiarazione che in molti aspettavano, in merito allo show Mediaset, Chi vuol essere milionario. In molti erano scettici ma adesso dovranno ricredersi.

Chi vuol essere milionario è stato uno dei programmi di maggior successo in casa Mediaset, ai telespettatori piaceva provare a rispondere da casa alle domande che venivano fatte al concorrente. Facevano il tifo per i loro giocatori preferiti e soprattutto amavano stare in compagnia di Gerry Scotti.

Per vincere i concorrenti dovevano essere molto preparati a livello di cultura generale, in quanto le domande erano veramente molto difficili, soltanto pochi eletti ebbero la fortuna di vincere il tanto sospirato milione. In merito a questo, c’è una domanda che in molti si sono fatti in tutti questi anni e finalmente abbiamo ricevuto la risposta dal diretto interessato. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il segreto svelato di Chi vuol essere milionario

Chi vuol essere milionario è stato trasmesso dal 2000 al 2020 su Canale Cinque sempre alla guida di Gerry Scotti. Per essere più precisi, il programma fu trasmesso dal 2000 al 2011 ininterrottamente, poi si fermò e tornò nel 2019 e nel 2020. I concorrenti che riuscivano ad accedere alla manche finale, avevano 15 domande a cui rispondere in maniera corretta per vincere il montepremi.

Per provare a raggiungere il traguardo, avevano a disposizione un numero limitato di aiuti, una volta terminati, erano soli, dovevano quindi sperare di “accendere”, la risposta giusta. Insomma, soprattutto agli esordi, sono stati anni molto divertenti, in quanto tutti guardavano zio Gerry e il suo show. Ad ogni modo, dal 2024 potremo rivedere lo show su La7, condotto da Fedez, chissà in quanti vinceranno?

Era tutto vero

Come dicevamo, soltanto pochi fortunati e anche molto intelligenti concorrenti, nel corso degli anni riuscirono a vincere il famoso montepremi di un milione di euro. Per la maggior parte dei telespettatori però girava molto scetticismo. Generalmente tra i miscredenti, c’erano due versioni la prima che in realtà nessuno vinceva realmente e la seconda che la vincita reale in realtà era molto inferiore a quello che dichiaravano in tv.

Diciamo che la seconda versione ha un piccolo fondamento di verità. A parlare, dopo 19 anni da quando vinse nel lontano 2004, è stato Davide Pavesi, il quale ha svelato un segretuccio dopo tanto tempo. Lui vinse realmente i soldi, ma tra le tasse e la riconversione, si vide accreditare sul conto ben 761 mila euro. Ecco che cosa ha dichiarato in merito Pavesi:

“In questi anni i soldi hanno permesso a me e alla mia famiglia di avere un tenore di vita soddisfacente. Non avere l’incubo di non arrivare a fine mese è già una gran cosa, mi sono goduto la vita nel quotidiano…”. Inoltre ha svelato di essersi tolto uno sfizio solo, cioè quello di fare un viaggetto insieme ai fratelli in Cina:

“Nel 2013 io e i miei due fratelli partimmo per la Cina per un viaggio di tre settimane. Dormimmo in hotel di alta gamma, quando là i prezzi erano ancora abbordabili. Fu un’esperienza indimenticabile…”.