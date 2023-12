Amadeus, per lui è davvero finita: il conduttore l’ha sparata grossa proprio su Fiorello | “…non erano questi i patti”

Amadeus, che guaio per lui! L’ha combinata davvero grossa. Che sparata su Fiorello!

Ormai è praticamente tutto pronto per l’edizione 2024, ormai alle porte, del Festival di Sanremo. E parliamo della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia e nemmeno poco. Quest’anno poi l’attesa è davvero tanta dal momento che dovrebbe essere l’ultima, almeno per il momento, che il buon Sebastiani rivesta il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico.

Tuttavia parliamo della sua quinta volta consecutiva. In ogni caso negli ultimi giorni si è molto parlato del fatto che lui possa cambiare idea e accettare di ripetere l’esperienza anche nel 2025. In contemporanea Fiorello ha fatto sapere in diretta nel suo seguitissimo Viva Rai 2 che potrebbe essere in lizza per il suo ruolo un amatissimo volto delle Reti Mediaset.

A quel punto in Rete si è iniziato a fantasticare sui tanti nomi possibili. Fra di essi è figurato pure quello della splendida Barbara D’Urso che in effetti promette da tempo sui Social, dove è per altro molto attiva, grandi sorprese dal punto di vista professionale ai suoi tanti estimatori. In ogni caso lei non sarà sul palco del Teatro Ariston come co- conduttrice.

Amadeus, il conduttore l’ha sparata davvero grossa su e da Fiorello

Difatti in tale ruolo ci vedremo le strepitose Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Giorgia. Co- conduttore della serata d’apertura sarà una star della musica italiana che ha trionfato ben due volte al Festival. Stiamo parlando del divino Marco Mengoni che è amatissimo dal grande pubblico di ogni età.

Tornando alle co- conduttrici, a Lorella toccherà la serata di venerdì che è quella dedicata espressamente alle cover, a Teresa la terza del giovedì mentre a Giorgia la seconda del martedì. E nel corso della quinta che è anche la finalissima chi affiancherà sul palco lo strepitoso Amadeus? Lo ha rivelato lui stesso in diretta da Fiore, Peccato che “Non erano questi i patti”.

“Non erano questi i patti”, ha sentenziato lo showman siciliano

In poche parole sarà proprio lui, il fantastico showman siciliano ad accompagnarlo nell’ultima serata. Lui che sarà impegnatissimo con la sua squadra di Viva Rai due Speciale Sanremo per una sorta di Dopo Festival. Dunque gli toccherà fare necessariamente le ore piccole. Fatto sta che mentre Ama lo annunciava in diretta nel suo programma lui ci è rimasto di stucco.

In molti pensavano che fosse soltanto una delle tantissime e irresistibili gag che Fiorello mette in atto in TV. In realtà pare, stando all’ascolto di sue successive dichiarazioni, che lui non ne sapesse ancora nulla e che pertanto le dichiarazioni dell’amico lo avrebbero davvero preso di contropiede. Da qui la frase da lui pronunciata: ” Non erano questi i patti”.