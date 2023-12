Maria De Filippi, sfiorata una pericolosa ‘rissa’ in diretta tv: “..stai zitta non me lo dici” | Panico in studio

Maria De Filippi, sfiorata, senza se e senza ma, una pericolosa rissa in studio. ” Stai zitta non me lo dici”, la frase che rimbomba.

Ennesima gatta da pelare per la vedova Costanzo. Di certo quest’anno di problemi da affrontare nelle sue trasmissioni non ne ha pochi. Partiamo da Amici. Di certo il padre di tutti i talent ci sta facendo conoscere tantissimi talenti sia per quanto concerne il vasto mondo della Musica che della Danza.

Peccato che non sempre gli allievi si rendano davvero conto della grandissima occasione che è stata loro donata. Difatti non solo trattano male i coach, prendendoli a male parole, ma pure mancandolo loro gravemente di rispetto. Lo sa bene Rudy Zerbi che ultimamente è stato costretto a mettere in atto non poche ramanzine.

Dulcis in fundo, moltissimi non si rendono conto che devono responsabilizzarsi di più, occupandosi, magari organizzandosi a turni, delle pulizie all’interno della casetta dove vivono. E così ora a causa della sua negligenza il cantautore Holden è stato messo in stand by. La sua maglia è stata ritirata e la conduttrice gli ha chiesto di lasciare lo studio. Ora come non bastasse si parla di rissa sfiorata.

Maria De Filippi, sfiorata pericolosa rissa in diretta

Chiaramente è qualcosa di assolutamente non piacevole tanto meno ora che siamo prossimi alle festività natalizie. Purtroppo però quando due persone, come si dice in maniera alquanto colorita a Roma, ” non si pigliano” le litigate, anche clamorose, sono pressoché inevitabili soprattutto se sono comunque costrette a vedersi costantemente per motivi lavorativi, oltre che a confrontarsi.

E non le ferma nemmeno il fatto di essere riprese dalle telecamere e dunque nemmeno che tantissime persone possono vederle impegnate in discussioni così forti. Tanto più che poi moltissime clip relative sono pure riprese velocemente sui Social dove diventano in men che non si dica virali. Compresa quella della rissa pericolosa “sfiorata” in diretta.

“Stai zitta non me lo dici…”, Tina Cipollari come una furia contro la Galgani

Tuttavia non è avvenuta, come molti potrebbero pensare, ad Amici tra Rudy Zerbi e la sua acerrima nemica Anna Pettinelli che è tornata alla Corte di Maria De Filippi, dopo una breve assenza, anche i due hanno già avuto da dire. No, è accaduta a Uomini e Donne. Le due indiscusse protagoniste sono la storica opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani.

A un certo punto la star del Trono Over ha invitato la vamp a starsene zitta. Non l’avesse mai fatto! Quest’ultima si è infatti alzata come una furia dalla seggiola dicendo: ” Stai zitta non me lo dici“. Stava per avvicinarsi a lei minacciosa quando è intervenuto Gianni Sperti a portarla via. E nel frattempo in studio è scoppiato il Caos.