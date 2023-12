Fedez e Chiara Ferragni messi alla gogna proprio da lui: quello che faceva la coppia è al limite della decenza

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti sotto i riflettori per quella dichiarazione rilasciata proprio da lui. Con le sue parole rischia di rovinare per sempre la loro reputazione, ecco che cos’è successo.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate e seguite di sempre. La loro storia è sotto i riflettori praticamente da sempre, sono stati tra l’altro, tra i primi a documentare la loro vita con vari post social, i quali così facendo hanno fatto sentire più di famiglia i loro numerosi follower.

Se da una parte, “The Ferragnez” sono molto seguiti, non solo sui social ma anche su Prime Video, per il loro lavoro certo, ma anche per le dinamiche familiari che vivono quotidianamente, quelle ultime dichiarazioni potrebbero mettere in dubbio tutto quanto.

Chiara Ferragni e Fedez rivelazioni

Tra l’altro, Chiara Ferragni e Fedez, sono sulla bocca di tutti da qualche tempo a questa parte, anche per un altro argomento, cioè la loro nuova casa. Dopo quasi 6 anni, hanno lasciato la casa dove sono nati i loro figli, per trasferirsi in una casa molto più grande. Acquistata dai Ferragnez circa un anno e mezzo fa, dopo tanta attesa, finalmente è pronta per essere vissuta a pieno dalla coppia, la quale non ha sicuramente perso tempo.

Non solo Chiara ama da matti la sua cabina armadio, chiamata simpaticamente dal marito, “La Rinascente”, ma i due, per cercare di rendere il cambiamento molto soft per i loro figli, hanno deciso di addobbare già l’albero di Natale in casa loro. Questa nuova location, dalle foto social che abbiamo visto, appare molto più lussuosa, sofisticata e soprattutto molto più grande dell’altro (e ce ne vuole).

Le dichiarazioni dei rapper

Tornando a noi, The Ferragnez, sono tornati al centro della polemica, ma questa volta non per una puntata della loro docuserie o per qualche commento social, ma per quella dichiarazione rilasciata da Tony Effe in persona, ai microfoni di Esse Magazine. Con toni molto seri che non lasciano spazio allo scherzo, il rapper ha ricordato il passato con queste parole:

“Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo a fa il video di British e stavamo con Fedez e Chiara a sto strip club…Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez faceva dai ‘chi prende la fi*a tipo vince una cosa…”. A detta di Tony Effe, Chiara e Federico si divertivano molto a lanciare i soldi alle ballerine, rigorosamente in pezzi da 1 dollaro. Cosa succederà adesso dopo questa dichiarazione?