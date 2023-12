Cecilia Rodriguez, quel dettaglio che annienta il pubblico: finalmente trapelato ciò che da mesi nasconde

Cecilia Rodriguez, finalmente tutto è stato svelato. Il dettaglio ha annientato il vasto pubblico. Lei ha provato a nasconderlo per mesi.

Non è facile chiamarsi Rodriguez in Italia. E non lo è per semplice fatto che essere parente stretto e diretto di una vera diva come Belen porta a essere super chiacchierati a propria volta. Lo sa bene la sua sorella minore Cecilia che è anche lei lanciatissima nel vasto mondo dello spettacolo così come in quello della Moda.

Apprezzatissima come modella e fotomodella, è davvero super richiesta come testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Inoltre è una brava conduttrice e una splendida influencer oltre che giovane imprenditrice. E anche lei è molto chiacchierata per la sua vita privata che tale difficilmente riesce davvero a rimanere.

Da molti anni ormai fa coppia fissa con Ignazio Moser che ha conosciuto durante l’esperienza di entrambi al Grande Fratello Vip. Lei allora era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte che ha assistito ai vari tradimenti in diretta. Alla fine i fan l’hanno perdonata per questo suo comportamento notando che con lo sportivo e modello faceva davvero sul serio.

Cecilia Rodriguez, quel dettaglio che sconvolge e che ora è stato mostrato a tutti

Ora sono prossimi alle nozze anche se momenti difficili e forse qualche crisi di coppia c’è anche stata. Adesso sono entrambi molto impegnati con il lavoro che procede a gonfie vele. E nel in particolare sta estasiando i suoi tanti fan sui Social, in particolare sul suo aggiornatissimo e seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con tanti scatti decisamente molto particolare e artistici.

Non mancano però, soprattutto nelle Stories che lei carica molto frequentemente, video e foto della sua quotidianità dove lei appare anche struccata e in tenuta casalinga. Fatto sta che ora lei sta facendo chiacchierare di se per un altro motivo. Parliamo di un dettaglio che lei ha tenuto nascosto per mesi e mesi. Ora è stato finalmente mostrato a tutti.

Pioggia di critiche e di pettegolezzi per le foto con rivelazione della sorella di Belen

In sostanza la ragazza si è mostrata su Instagram in un paio di scatti dove appare in una versione super femminile e glamour. Lei nella didascalia ha scritto: “Delicata come un fiore, tenace come una boss lady“. Oltre ai tanti commenti positivi sono arrivate anche le critiche. C’è chi, dopo aver rivelato che così truccata e pettinata, non sta bene dal momento che si notino troppo, a sua detta, “ i lineamenti mascolini“.

Un altro utente addirittura ha sostenuto che ” sembra un uomo”. E c’è anche chi, con un pizzico di perfidia, spettegola sul fatto che Ignazio sia in questi giorni impegnato su alcuni set fotografici con bellissime modelle. Un’altra utente poi si è messa fare il conto alla rovescia per vedere quando lui avrebbe messo il like alla fidanzata. Insomma, un bel Caos ma di questo una boss lady non se ne preoccupa affatto!