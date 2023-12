“Manco ti rispondo”: Rai nella totale sciagura, un giornalista l’ha sparata grossa | Questa volta Viale Mazzini farà sentire la sua voce

Rai, non c’è mai e poi mai davvero pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Ora una nuova sciagura si è abbattuta su di lei. Un giornalista l’ha sparata grossa.

Le mani nei capelli si saranno messi stavolta i dirigenti Rai. Il giornalista ha esagerato. Forse lo ha fatto con il preciso e puntuale obiettivo di portarsi a casa un servizio bello pepato e che avrebbe fatto parlare a lungo di se. Diciamo che alla fine c’è pure riuscito visto che se ne parla eccome, soprattutto in Rete, di ciò che ha combinato.

Del resto si sa, molte cose che accadono e che vengono trasmesse in TV, poi vengono ben presto riprese sui Social tramite la condivisione di varie clip che diventano in men che non si dica super commentate e cliccate. E così rischiano di diventare a tempi record virali. Capite dunque bene che a quel punto la notizia diventa sempre più di dominio pubblico.

E quindi chi l’ha combinata stavolta, e parliamo di qualcosa di bello grosso, non ne è rimasto indenne. Ovviamente era difficile aspettarsi un epilogo così dal momento che le persone, anche quelle che pensiamo di conoscere meglio e magari pure a fondo, possono sorprenderci e non sempre in senso positivo.

“Manco ti rispondo”, ennesima sciagura in Rai, il giornalista l’ha fatta grossa

Se poi parliamo di una che non abbiamo mai visto prima d’ora in vita nostra o comunque con la quale non abbiamo scambiato non una ma manco mezza parola, dobbiamo metterci la mano sul cuore e sperare che ci risponda nella maniera più adeguata possibile. E lo dobbiamo fare se la domanda a lei posta è stata formulata a scopi giornalistici e per lavoro.

Può anche essere però che costei, vedendo le telecamere e il microfono, decisa di eclissarsi e di non volere rispondere a lungo o in maniera del tutto sincera come magari farebbe con un amico innanzi a una tazzina di caffè. Fatto sta che quel “Manco ti rispondo” ha lasciato perplessi i più.

“Chi ha ragione tra Ilary e Totti?”

La risposta della signora al Tg1: pic.twitter.com/WPRFmpx6L1 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 25, 2023

L’intervistata non prende posizione ma in Rete c’è chi lo fa

Tale risposta è stata data da una commerciante poco prima che si soffiasse il naso. Dal giornalista del Tg1 le era stato chiesto se per lei avesse ragione Totti o la sua celebre ex moglie Ilary dopo che è stato caricato in esclusiva su Netflix il docufilm Unica dove la showgirl ha aperto il rubinetto sulla fine del suo matrimonio con il Pupone.

Fatto sta che pare che la maggior parte delle persone in Rete invece una posizione l’abbia presa. C’è chi ha eletto la conduttrice delle Reti Mediaset “ la nuova regina di Roma” così come chi prende le difese dell’ex numero 10 della Roma. E infine c’è chi prende in giro il fatto di spiattellare i fatti di famiglia in piazza come il mitico Rosario Fiorello.