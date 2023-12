“Figure di m****a”: Selvaggia Lucarelli, questa volta l’accusa è davvero ripugnante | La giornalista sbeffeggia proprio loro

In un modo o nell’altro, Selvaggia Lucarelli è sempre al centro della polemica, ecco che cos’è successo che ha portato la giornalista a rilasciare quella pungente dichiarazione.

Selvaggia Lucarelli non è soltanto membro della giuria di Ballando con le stelle, ma è anche una giornalista, nonchè blogger, scrittrice, conduttrice e così via, di notevole successo. Che sia nel bene o nel male, in quanto le sue parole dividono spesso l’opinione pubblica, il personaggio viene spesso citato.

A prescindere dalla simpatia o meno che la Lucarelli possa generare, vigendo fortunatamente ancora la libertà di pensiero, di parola e di stampa, poco importa cosa si pensa a livello soggettivo, ognuno in realtà è libero di esprimere la propria opinione, pur rispettando le regole in materia. A tal proposito, Selvaggia ha portato alla luce una critica che le hanno indirizzato, anche sa da quello che è emerso, il coltello dalla parte del manico c’è l’ha avuto la nota giornalista. Ecco che cos’è successo.

La critica di Selvaggia Lucarelli

Ci sono due gruppi di persona che rientrano nella vita di Selvaggia Lucarelli, quelli che la amano e quelli che la odiano. I suoi discorsi non sempre piacciono da coloro che vengono “punti”, che poi possano essere con ragione o torto, la giornalista fa il suo lavoro come meglio crede, nel rispetto della legge come si può capire, se no, non potrebbe sicuramente continuare a lavorare. La mamma di Leon attualmente non è impegnata soltanto con i suoi scritti, ma anche nella giuria di Ballando con le stelle.

Anche li sta riscontrando notevoli dissapori per via di quei giudizi che non sempre vengono presi di buon grado dai concorrenti, ma che alla fine non possono fare altro che accettarne il giudizio. Alla fine, i partecipanti possono non essere d’accordo, ma l’ultima parola spetta ai giudici.

Pensavate che il livello di Repubblica fosse già preoccupante? No, oggi si sono superati 😂

Siccome ieri ho fatto notare come copiano spudoratamente i miei contenuti senza citarmi, oggi anziché chiedermi scusa o rimediare, mi citano altrove (!) ma PER DIRE CHE HO COPIATO UN… pic.twitter.com/yziryWJtHv — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 23, 2023

Cos’è successo?

Selvaggia Lucarelli è nuovamente al centro delle polemiche per quella diatriba che si sta svolgendo tra lei e il quotidiano La Repubblica, in merito al caso della povera Giulia Cecchettin. Il fulcro del problema riguarda la mancata citazione da parte del quotidiano e l’assenza di scuse, da quello che possiamo capire dalle parole della giornalista.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito Selvaggia: “Pensavate che il livello di Repubblica fosse già preoccupante? No, oggi si sono superati. Siccome ieri ho fatto notare come copiano spudoratamente i miei contenuti senza citarmi, oggi anziché chiedermi scusa o rimediare, mi citano altrove (!) ma PER DIRE CHE HO COPIATO UN TWEET…”.

Infine, la giornalista fa notare: “Peccato che non si siano accorti che io ho regolarmente citato la fonte del tweet. Ma non si stancano mai di fare figure di…?” Vi riportiamo il tweet in questione, chissà come finirà questo botta e risposta tra testate giornalistiche?