Gerry Scotti, altro che addio alla televisione: il conduttore ha sbefeggiato tutti proprio così | Che smacco

Gerry Scotti, al settimo cielo. Questa volta il conduttore ha superato se stesso. Altro che addio alla televisione

Gerry Scotti è uno dei volti più familiari del piccolo schermo, diventato ormai una vera e propria icona del panorama televisivo nazionale. Gerry è diventato lo zio d’Italia a causa della sua bontà e della simpatia che lo contraddistingue.

Gerry ha all’attivo oltre 40 anni di carriera professionale ed ancora oggi, è l’idolo di ogni generazione. I telespettatori più anziani lo seguono sin dal suo debutto nel celebre varietà “Passaparola” in cui era affiancato dalle letterine.

Il popolo è cresciuto insieme a Scotti. Lo ha visto scalare il successo e diventare il re indiscusso dei quiz game. Gerry ha condotto programmi Mediaset di ogni tipologia: “Io canto”, “Buona domenica”, “Chi vuol essere milionario”, “The wall”, “Lo show dei record” e moltissimi altri.

Il presentatore è amato anche dalle nuove generazioni, tanto da essere diventato il loro meme vivente. Su Tik Tok è una vera e propria star e tramite l’Intelligenza Artificiale, vengono creati simpatici video in cui viene sostituito il volto di personaggi famosi con quello di Gerry.

“Gerry Christmas” è alle porte: in arrivo il nuovo progetto

Gerry Scotti, in tutta la sua carriera professionale, ha sempre dimostrato di non aver mai perso il contatto con la realtà. Ha sempre mantenuto i piedi per terra, dimostrando un’umiltà che solo un uomo di grande valore può fare. Per questa ragione è amato da tutti e nessuno può far a meno di vederlo nel piccolo schermo.

Gerry, ancora una volta, è pronto per stupire il grande pubblico con il suo nuovo progetto intitolato “Gerry Christmas“. Si tratta di un disco di Natale che uscirà l’8 dicembre e che comprende tutti i cult natalizi intonati dal conduttore grazie all’Intelligenza artificiale. Le aspettative del grande pubblico sono altissime e siamo certi che Gerry non ci deluderà.

Gerry Scotti stupisce tutti: altro che addio

Per molto tempo c’è stato un solo argomento che ha preoccupato i telespettatori italiani, ovvero la pensione del nostro amato Gerry Scotti. I fan non sono pronti a dire addio al grande “erede” di Mike Bongiorno e vogliono ancora vederlo attivo nel piccolo schermo. Ma il conduttore ha tranquillizzato tutti e ha affermato che finchè si divertirà e sarà in salute, continuerà a regalarci emozioni.

Gerry Scotti è un uomo di parola e lo ha dimostrato ancora una volta. Mercoledì 29 novembre è andata in onda la seconda puntata di “Io canto Generation“, talent show in cui 24 ragazzi si mettono in gioco e con le loro voci emozionano i giudici e gli spettatori. La trasmissione è stata un vero e proprio successo, riuscendo a sbaragliare la concorrenza ed aggiudicarsi uno share del 20,5% e 3.057.000 di persone sintonizzate su Canale 5.