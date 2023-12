“Eroina del patriarcato”: Al Grande Fratello esplode la polemica per frasi surreali di una concorrente | Il pubblico è inferocito

Grande Fratello, polemiche per le frasi della famosissima concorrente. Il web è infuriato: “Eroina del patriarcato”

Il Grande Fratello è un reality show che da oltre 20 anni, intrattiene il grande pubblico. Le dinamiche che si evolvono nella casa più spiata d’Italia appassionano i telespettatori che seguono con passione ogni vicenda.

Il reality show nasce come vero e proprio esperimento sociale e l’idea è di far convivere dei perfetti sconosciuti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. I concorrenti, infatti, sono ripresi 24 ore su 24 e nessun loro comportamento può passare inosservato.

L’obiettivo è di verificare come degli sconosciuti riescano a trovare un equilibrio per le piccole cose quotidiane. A partire dal cibo, fino alla collaborazione in casa, i coinquilini devono gestire i conflitti e soprattutto devono dimostrare il loro spirito di adattamento.

Nel corso delle edizioni si sono alternati molte valide conduttrici tra cui Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Ma negli ultimi anni, il protagonista indiscusso del reality show è senza dubbio Alfonso Signorini che quest’anno è affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici.

Grande Fratello, polemiche per le parole della famosissima

Il Grande Fratello 2023 sta regalando grandi emozioni ai telespettatori che si appassionano quotidianamente alle dinamiche che si stanno creando nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di un’edizione NIP in cui i concorrenti sono sia personaggi pubblici, sia gente comune che svolge umili lavori.

Tuttavia, anche le polemiche non mancano ed i concorrenti sono al centro del vortice mediatico. In particolare una famosissima concorrente ha lasciato senza parole il grande pubblico per alcune dichiarazioni considerate fuori luogo e ai limiti del patriarcato. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Grande Fratello, il web infuriato: “Eroina del patriarcato”

Il Grande Fratello è uno dei reality show più seguiti dal pubblico italiano che, quotidianamente, esprime il proprio apprezzamento o disprezzo nei confronti di alcuni concorrenti di questa edizione. Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione ci sono senza dubbio Perla Vatiero ed il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Gli ex, dopo essersi detti addio a Temptation Island, si sono ritrovati a convivere nella casa più spiata d’Italia. Sulla loro relazione ed il recente riavvicinamento, si è espressa anche Beatrice Luzzi. L’attrice sostiene che Mirko sia “un buon partito” e che possa trovare di meglio.

Ad intervenire è Perla con un pensiero considerato da molti discutibile: “Nel 2023 ci sono più uomini che hanno valore che donne [..] Ad oggi non c’è differenza, forse prima. Non ho vissuto il prima, ma parlare di buon partito nel 2023, sia a livello economico che di valori non c’è questa differenza. Perchè di uomini ce ne sono tanti che hanno dei valori, dei principi, che rispettano la propria donna”. Un pensiero che non è piaciuto al web e molti utenti commentano: “Perla anche eroina del patriarcato. Io come Bea. Non si possono sentire queste cose”.