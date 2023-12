“Vado a fare un aerosol”: Francesca Michelin, lo sfogo che lascia interdetto il pubblico

Francesca Michielin è la nota cantante e conduttrice che da qualche giorno è al centro della polemica ad X Factor. Dopo il suo sfogo, sui social è stato detto di tutto, ecco che cos’è successo.

Lei ha visto tutte le sfaccettature di X Factor, in quanto è stata prima concorrente e poi conduttrice. Stiamo parlando di Francesca Michielin, la quale deve tutto al famoso talent che le ha regalato il successo nel 2011. Da quel momento ha iniziato a scalare le vette della classifica e non è più scesa.

Ha cantanto brani epici sia da sola, che in collaborazione, come quelli insieme all’amico e collega, Fedez. I fan amano sentirli cantare insieme, motivo per cui, vederli nuovamente lavorare insieme in questa edizione del talent di Sky ha fatto emozionare il pubblico. Eppure, nell’ultima puntata è successo un pò di tutto e così, Francesca con un post social ironico e allo stesso tempo pungente, ha fatto accendere ancora di più i social. Ecco che cos’è successo.

Lo sfogo di Francesca Michielin

Facciamo un passo indietro a prima dello sfogo social di Francesca Michielin. Cerchiamo di capire cos’è successo. In pratica, durante le ultime due puntate di X Factor, tra gaffe e litigi, ne abbiamo viste di tutti i colori. Qualche giorno prima, la cantante, mentre intervistava Colapesce e Dimartino, ha posto in maniera fuorviante una domanda che ha diviso l’opinione pubblica. Lei ha chiesto com’è stato cantare insieme a Ivan Graziani, il quale però come le hanno fatto notare è morto molto tempo prima.

Francesca ha fatto una gaffe e l’ha dichiarato lei stessa, in quanto ha posto la domanda in maniera errata, come ha dichiarato anche Cattelan stesso, sceso in campo in difesa della cantante: “Io, conoscendo Francesca, ho dato subito per scontato che intendesse come è stato duettare con la sua voce…si decide sempre di far passare, Francesca in questo caso, ma tutti, come l’ultima delle stupide. Ecco, a me questa modo di essere e comportarsi, mi fa schifo…”.

Non solo Cattelan, ma in molti hanno difeso la conduttrice, la quale è stata ripresa in maniera poco ortodossa da Morgan, il quale non le ha risparmiato la frase: “Ivan Graziani ti aspetta di là, sta collaborando con Annalisa…”.

Puntata “bollente”

Diciamo che nella quarta puntata di X Factor, andata in onda qualche giorno fa, Morgan non ha risparmiato nessuno dai suoi giudizi, litigando con alcuni più che con altri. Insomma, tra la frecciata alla Michielin e poi a Fedez tirando in ballo la sua depressione, ha veramente fatto arrabbiare il pubblico. Motivo per cui si vocifera che l’ex cantante dei Bluvertigo, starebbe per rimanere presto senza lavoro, in quanto a breve potrebbe essere licenziato da X Factor, come riportato a, Il Fatto Quotidiano.

Ad ogni modo, Francesca Michielin, ironizzando sulla serata che ha passato a X Factor, ha lasciato questo commento social bello pungente: “Vado a fare un aerosol”, scatenando gli applausi e/o le critiche online. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.