Francesco Oppini, si lascia andare ad una clamorosa verità: “Peccato averlo conosciuto” | Riguarda proprio lui

Francesco Oppini ha deciso di dire la sua, in merito a quell’argomento molto “caldo” che è scoppiato in questi ultimi giorni. La delusione nelle sue parole è palese, ecco che cos’è successo.

È il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, Francesco Oppini, il quale ha deciso di avere una vita diversa da mamma e papà. Di recitare non ne vuole sapere, piuttosto ama il suo lavoro come venditore di automobili e quello per la televisione, in veste di opinionista sportivo, il quale gli rilascia parecchie soddisfazioni.

Da qualche giorno, è esplosa una polemica mediatica di entità molto elevata, per via di quelle parole rilasciate, che non sono state gradite per nulla da chi è direttamente coinvolto. Della serie “non sputare nel piatto in cui mangi”, Francesco ha voluto dire la sua in merito a tutta questa storia.

La dichiarazione di Francesco Oppini

Francesco Oppini come dicevamo, vive la realtà televisiva, in maniera differente da quella dei suoi genitori, eppure la piega che ha preso la sua vita, gli dà molte soddisfazioni. Nonostante tutto, il rifiuto a Temptation Island VIP e l’abbandono della tv dopo aver partecipato al reality, La Fattoria, Oppini decide nel 2020 di partecipare al Grande Fratello Vip.

Questa scelta fu consapevole, in quanto voleva dimostrare a tutti di non essere soltanto “il figlio di“, ma che dietro al suo cognome c’era molto di più e in effetti, nonostante gli alti e bassi che comporta vivere segregati per settimane dentro una “casa”, Francesco diede veramente una svolta alla sua vita. Quell’edizione del GF, viene ricordata da tutti come una delle più belle, dopo la prima ovviamente.

Pupo contro il Grande Fratello

In merito proprio a quella edizione del Grande Fratello Vip, a distanza di anni, l’ex opinionista, Pupo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le sue parole hanno fatto scoppiare la polemica, in quanto non tutti hanno apprezzato le sue parole. Ecco che cosa ha dichiarato il cantante:

“L’ho fatto per due anni ho fatto l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are…”. Ovviamente a queste dure affermazioni, sono in molti che hanno voluto dire la loro. Tra i tanti troviamo due ex gieffini, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, i quali hanno risposto rispettivamente: “A me da concorrente aveva fatto ca*gare come opinionista”, “Pupo per me è sempre stato un mito. Che peccato averlo conosciuto!”. Che dire, ne vedremo ancora sicuramente delle belle.