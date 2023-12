Tiziano Ferro, rivelazione inaspettata: il cantante ha già spiattellato il vincitore di Sanremo

Tiziano Ferro, la sua rivelazione è molto chiara. Ha deciso di annunciare già il vincitore del Festival di Sanremo

Un artista in grado di emozionare milioni di persone con la sua voce calda e coinvolgente. Tiziano Ferro è uno di quegli artisti impossibili da dimenticare e da non amare. Non è solo il talento a renderlo unico, ma anche la sua bontà d’animo, la trasparenza e l’emotività che ha sempre dimostrato.

Si può dire che Tiziano è un vero e proprio poeta contemporaneo che, nei suoi brani, introduce sempre qualcosa di personale ed inimitabile. Non a caso, il paroliere è in grado di riempire gli stadi delle più importanti città italiane.

Tiziano nasce nel 1980 a Latina e trascorre un’infanzia non troppo serena a causa del bullismo ricevuto dai suoi compagni di classe per i chili di troppo. La sua frustrazione, però, la riversa nella musica che diventa la sua passione principale. A soli 16 anni, infatti, viene notato da Mara Maionchi durante le selezioni dell’Accademia della Canzone di Sanremo.

Iniziano i primi contratti discografici, ma Tiziano è ancora bloccato nel loop dei pregiudizi e dell’incubo infantile. Sarà la dieta ferrea a fargli acquisire più sicurezza in se stesso e permettergli di diventare l’icona della musica che tutti conosciamo.

Tiziano Ferro, una rivelazione inaspettata: “Ho capito tardi”

Il vero successo di Tiziano Ferro arriva nel 2001 con il brano “Rosso relativo” che supera il milione di copie vendute e si posiziona in cima alle classifiche europee. Da quel momento la sua carriera è andata avanti senza alcun intoppo, collezionando un successo dopo l’altro. Al culmine del suo successo, il cantautore ha voluto confessare un aspetto della sua vita personale per continuare a mantenere quel rapporto di sincerità che lo lega ai suoi fan.

La confessione riguarda la sua sessualità ed in merito a questo tema, Tiziano confessa: “Ho vissuto in Messico per tre anni, ho persino avuto un paio di frequentazioni con delle donne […] Ma quale sesso fluido, ho le idee chiarissime, sono gay! La verità è che credevo fosse la strada giusta, sono arrivato tardi a capire di essere gay proprio perché amo profondamente le donne”.

Tiziano Ferro, rivela il vincitore di Sanremo 2024

È proprio vero che Tiziano ama le donne e lo ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera artistica e personale. In molte occasioni, il paroliere ha mostrato il suo affetto nei confronti di una sua collega, una donna talentuosa e amata da milioni di italiani. Nessuna invidia da parte di Tiziano, ma sono tanto affetto e stima.

Stiamo parlando proprio della bellissima Alessandra Amoroso che, nel 2024, la vedremo sul palco del Festival di Sanremo a competere nella categoria Big. La cantante ha annunciato la sua partecipazione con un post pubblicato su Instagram: “Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi. Come se fosse la prima volta sul palco. Su quel palco per la prima volta. Sanremo 2024”. Immediato è stato il sostegno di Tiziano Ferro, il quale ha commentato: “Bimba bella, vai e conquista tutti“.