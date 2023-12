Simona Ventura, dopo anni di silenzio lo ammette: la rivelazione non lascia dubbi

Simona Ventura, dopo aver tenuto chiuso il rubinetto per tantissimo tempo, lo ha finalmente ammesso. E tutti quanti sono rimasti senza fiato.

Super Simo è tornata ed è più forte e luminosa che mai. Il sabato sera ci emoziona tantissimo in pista a Ballando Con Le Stelle, condotto anche a questo giro dalla divina Milly Carlucci insieme al grande amico e collega Paolo Belli. La Ventura in pista si esibisce con il maestro Samuel Peron che dopo quest’anno, a quanto pare, ha deciso di lasciare lo show.

La domenica mattina la troviamo poi saldamente al timone, insieme all’amica Paola Perego, anche lei impegnata nel programma danzereccio di Rai 1, di Citofonare Rai 2 mentre nella serata rieccola dal collega Fabio Fazio che è da poco approdato sul 9 con il suo storico Che Tempo Che Fa. A seguirlo in questa scelta anche Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto.

Nel corso della scorsa stagione Simona ci ha fatto sognare al Cantante Mascherato nascosta nella maschera della Stella. A trionfare è stato il suo stesso insegnante che ha impersonato il Cavaliere Veneziano. Tra l’altro è stato proprio dietro le quinte di questa trasmissione che la vulcanica Milly le ha chiesto di partecipare a Ballando.

Simona Ventura, dopo anni di silenzio la rivelazione lascia tutti senza fiato

E per fare una cosa originale, ecco che partecipa anche il suo compagno. Parliamo ovviamente dello splendido Giovanni Terzi. Con lui l’amore procede a gonfie vele e il legame è diventato sempre più profondo e speciale con il trascorrere del tempo. Lei è cambiata, è serena, felice e appagata.

Tutto ciò lo ha detto in diretta nel suo storico contenitore domenicale la splendida Mara Venier che dopo tanti anni ha fatto pace con lei innanzi alle telecamere durante una bella intervista realizzata nello spazio dedicato espressamente a Ballando all’interno di Domenica In. E ora Simona ha voluto aprire finalmente il rubinetto su una questione privata. Tutti senza parole.

Nel 2024 le nozze con il suo Giovanni, lo ha annunciato lui in diretta

Tuttavia la dichiarazione non l’ha rilasciata innanzi alla conduttrice veneta, che è tra l’altro tuttora una delle più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, ma nel salotto di Pierluigi Diaco, dunque a Bella Ma‘. Per la verità la confessione, assolutamente dolcissima l’ha fatta la sua dolce metà. In poche parole quando il conduttore gli ha chiesto notizie sulle nozze, Terzi non si è tirato indietro.

“Nel 2024.Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che non sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto”, ha dichiarato il giornalista che ha poi ha aggiunto che quando mancheranno tre mesi la riveleranno. La Ventura ha invitato in diretta al matrimonio lo stesso conduttore.