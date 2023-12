Francesco Renga, avete mai visto la nuova fidanzata dopo Ambra Angiolini? Ha una passione che stuzzica il cantante

Francesco Renga, dopo la fine del suo matrimonio con Ambra Angiolini, dopo tanto tempo ha ritrovato il sorriso grazie alla sua nuova compagna. Ecco di chi stiamo parlando.

Hanno fatto sognare tutti i loro follower quando si sono messi assieme. Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati una delle coppie più amate di sempre, lui poi ha dichiarato parecchie canzoni meravigliose, non solo alla sua ex moglie, ma anche ai suoi due figli, Jolanda e Leonardo, per i quali stravede a dismisura.

Nonostante la loro separazione, Ambra e Francesco sono rimasti in ottimi rapporti, come si può vedere in diversi video pubblicati nel corso degli anni, dove vengono ritratti tutti insieme. Tra gli ultimi, ricordiamo la festa familiare per i 18 anni di Leonardo, il quale è riuscito a riunire i suoi genitori sotto lo stesso tetto, per festeggiarlo in armonia. Nonostante questa ritrovata serenità, Renga e Angiolini non sono stati fortunati nelle questioni di cuore. Da qualche anno a questa parte però, il bel cantante è riuscito nuovamente a ritrovare il sorriso grazie a lei, ecco di chi stiamo parlando.

La nuova compagna di Francesco Renga

Francesco Renga, a prescindere dalla sua vita privata di cui vi parleremo a breve, è sempre stato un ottimo cantante. I suoi testi fanno cantare intere generazioni da parecchi decenni e adesso la sua unione professionale con Nek, piace veramente molto ai suoi fan. Ci sono stati alcuni brani di Renga che ancora oggi sono i più usati dalle coppie e dai genitori, che le usano per dedicare un tenero pensiero ai loro affetti più cari.

Angelo, è una di quelle canzoni intramontabili, dedicata alla sua primogenita, Jolanda Renga che fa sempre commuovere i fan. Per non parlare di quando ad un concerto, papà Francesco l’ha cantata direttamente alla sua “bambina” che era presente sul palco. Non importa cosa diranno di lui, Renga avrà sempre due grandi fan che non gli volteranno le spalle e sono proprio loro, i suoi due figli.

Il sorriso ritrovato di Francesco

Francesco Renga, dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Ambra Angiolini, si è concentrato molto sul suo lavoro e sui suoi figli, dimenticandosi un po’ di tutto il resto. Da qualche anno a questa parte, il cantante ha ritrovato il sorriso grazie alla sua nuova compagna, Diana Poloni, la quale ha fatto trovare un nuovo equilibrio al cantante.

La donna è molto riservata e non ama usare i social. Non essendo poi un personaggio dello spettacolo, Renga ci tiene molto a proteggerne la privacy, motivo per cui non sappiamo molto di lei, se non che come mestiere è una chef nonché proprietaria di alcuni ristoranti nel bresciano. Pare proprio che Francesco abbia dedicato il suo brano, Aspetto che torni, alla Poloni. Inoltre, la chef, pare gli abbia fatto rivalutare alcune priorità, cioè quella di fargli trovare un equilibrio, dedicando il giusto tempo al lavoro e anche alle persone che ama. Da quello che possiamo intuire quindi, il rapporto tra Renga e la Poloni va veramente a gonfie vele.