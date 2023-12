Stefania Orlando, addio alla tv: ormai è costretta a stare sempre e solo con lui | Che tristezza

Ecco cosa sta succedendo nella vita di Stefania Orlando, il suo cuore è tornato “a battere” dopo il divorzio, eppure le polemiche nei suoi confronti sono sempre all’ordine del giorno. Scopriamo il perché.

Stefania Orlando è la conduttrice, cantante e showgirl di 56 anni, diventata famosa a partire dagli anni ’90, soprattutto per aver condotto programmi Rai quali, I fatti vostri e Il lotto alle otto. Di lei non si è parlato soltanto per il lavoro, ma anche per la sua vita privata.

Famoso è stato il suo matrimonio con l’attore Andrea Roncato, dal quale si è separata dopo 4 anni di fidanzamento e due anni di matrimonio. Dopo di lui ha avuto una storia con il collega Paolo Macedonio, interrotta poco dopo, per poi arrivare al suo secondo matrimonio con Simone Gianlorenzi, dal quale divorzierà nel 2022. Non pensava, eppure un nuovo amore le ha fatto tornare il sorriso, ecco di chi stiamo parlando.

Il nuovo fidanzato di Stefania Orlando

Come dicevamo, anche il suo secondo matrimonio è purtroppo naufragato. Fortunatamente di Simone Gianlorenzi ne conserva comunque un bel ricordo, come ha dichiarato lei stessa a Verissimo: “È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori…”.

Inoltre aveva svelato di amare la sua nuova vita da single: “La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi…”.

Chi è la nuova fiamma?

Dopo la fine del suo secondo matrimonio, Stefania Orlando si prese un periodo di pausa dalla vita di coppia, godendosi la ritrovata “libertà”, concentrandosi principalmente su sé stessa. D’altronde, come disse Vincenzo Salemme: “non si può amare per essere felici ma bisogna essere felici per poter amare”. Finalmente la conduttrice la tanto attesa felicità deve averla ritrovata, visto che si è sentita nuovamente pronta ad aprire il suo cuore ad un altro compagno.

Come ha dichiarato alla rivista Chi, si tratterebbe di un imprenditore romano che in precedenza è stato già sposato proprio come Stefania e ha anche due figli dal precedente matrimonio, inoltre: “L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”, si legge sul quotidiano. Non si sa altro su questo fantomatico boyfriend, in quanto la Orlando, per paura di poter finire nuovamente al centro del pettegolezzo non ha voluto condividere troppe informazioni, semplicemente vuole godersi appieno la sua storia d’amore.

Questa scelta anche per placare le frasi infelici che le sono state rivolte da alcuni hater, i quali hanno sostenuto che la conduttrice avrebbe addirittura smesso di lavorare per poter stare h24 con la sua nuova fiamma. Quello che il popolo del web dovrebbe capire è che ognuno dovrebbe poter avere il diritto di viversi la propria storia d’amore, in privato, lontano dai giudizi e pregiudizi della gente, che non sanno praticamente nulla sulla vita del protagonista.