Alessia Marcuzzi mai vista così: la conduttrice lancia una nuova tendenza | Provala anche tu

Alessia Marcuzzi ha fatto sorridere tutti con la sua nuova “attività mattutina”, in molti vorrebbero seguire l’esempio della conduttrice, copiandone le movenze, ma sicuramente non sarà proprio una passeggiata imitarla.

Gli anni passano è vero, ma la bella Alessia Marcuzzi è sempre la stessa. 51 anni e non sentirli, anche perché non solo si muove ancora come un’adolescente, ma la sua bellezza e simpatia la fanno essere ancora un sogno proibito per gli italiani.

A dimostrazione del fatto che Alessia si nutre a pane ed energia, la showgirl ha lanciato una nuova tendenza che i fan potrebbero eseguirla al mattino, magari a casa propria però per evitare problemi. Ma in quanti a quell’ora hanno quella grinta? Se lo stanno domandando in parecchi. Ecco che cos’è successo.

La “tendenza” di Alessia Marcuzzi

La bella Alessia Marcuzzi non è vitale soltanto “nell’attività” di cui vi parleremo a breve, nel quale ha rubato tutta la scena al famoso conduttore, ma anche nel suo programma Boomerissima. Nonostante i problemi di share altalenanti, Alessia come al solito ci sta mettendo tutto l’impegno del quale è capace e tra l’altro i vari ospiti che sono stati ospitati e quelli che lo saranno nelle prossime puntate, fanno raggiungere molto spessore ad un programma già di per sé molto interessante.

Mettere a confronto le varie generazioni, vederne le differenze, osservando come la moda cambia con gli anni che passano, è veramente malinconico ma nello stesso tempo un tuffo nei ricordi. Nonostante l’esperienza di Alessia, pare proprio che nel palinsesto stia succedendo qualcosa, in quanto il nuovo programma al quale avrebbe dovuto partecipare, secondo TvBlog, slitterebbe a data da definirsi nel 2024. Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Balita Store (@balita.store)

Ballo scatenato

Alessia Marcuzzi, ha stupito tutti i telespettatori di Viva Rai 2, incluso Fiorello stesso, con il suo ballo stile anni ’90 al semaforo di Foro Italico. Rigorosamente vestita a tema, Alessia ha ballato con gli iconici passi di danza di quell’epoca, tra le note di Maniac di Michael Sembello, colonna sonora del film cult, Flashdance.

La Marcuzzi ha letteralmente bloccato il traffico con quei passi di danza, lasciando gli automobilisti senza parole, i quali di prima mattina, mai si sarebbero aspettati di vedere la nota conduttrice ballargli davanti al cofano. Alessia non solo ha creato una nuova tendenza, cioè quella di ballare e fare ginnastica già di prima mattina, possibilmente a casa proprio lontano dai pericoli della strada, ma in molti sperano di trovare la medesima grinta della showgirl a quell’ora.