Rai nella totale vergogna: il doppio senso ha rabbrividito il pubblico| I vertici di Viale Mazzini prendono provvedimenti

La Rai ha un’ennesima gatta da pelare. Si parla di vergogna senza fine per un terribile doppio senso in diretta TV.

Non c’è davvero pace per l‘Azienda di Viale Mazzini. Da quando la scorsa estate sono stati messi in atto tantissimi cambiamenti se non, in certi casi, delle vere e proprie rivoluzioni, il chiacchiericcio è diventato sempre più forte. Di certo ha lasciare il classico amaro in bocca ai più è stato l’addio, dopo ben 40 anni di onorata attività, di Fabio Fazio.

Tanto più che il giornalista e conduttore ligure, tra i più amati in assoluto dagli italiani, conduce tuttora il suo storico talk Che Tempo Che Fa, solo che non lo fa più in Rai ma sul 9, per Discovery. E anche qui sta ottenendo un successo ad dir poco strepitoso. A seguirlo in questa sua scelta le care amiche e colleghe Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback.

A stupire è stata anche la scelta di fare le valigie da parte di Bianca Berlinguer, che dopo un lungo e super serrato corteggiamento professionale da parte di Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di approdare a Mediaset dove conduce lo stesso programma che conduceva in Rai, con una piccola variante. Difatti è passata da CartaBianca a E’ Sempre CartaBianca.

Vergogna Rai, il doppio senso ha fatto rabbrividire tutti quanti

Pure Corrado Augias, dopo che ha lavorato praticamente una vita in Rai, se ne sta per andare per raggiungere La 7 e pare che anche Francesca Fagnani sia vicina a fare la stessa scelta. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, Pino Insegno, che era a quanto pare il conduttore per il quale l’Azienda puntava per la stagione in corso, ha fatto fiasco con Il Mercante In Fiera.

In base a ciò si mormora che lui possa essere fuori dalla conduzione de L’Eredità che per tanti anni è stata condotta da Flavio Insinna che però ha giurato fedeltà alla Rai. Caterina Balivo con il suo La Volta Buona non sta ottenendo grandissimi risultati così come Serena Bortone sul 3 con il suo nuovo talk. E ora ci mancava solo il doppio senso in diretta a sconvolgere i telespettatori. Che vergogna!

Vira Carbone l’ha sparata davvero grossa

Il fattaccio, perché così si può di certo definire e pure a buona ragione, è accaduto a Buongiorno Benessere. Nel parlare dei rimedi casalinghi per quanto concerne l’appendicite, la conduttrice, e parliamo della splendida Vira Carbone, ha commesso una terribile gaffes che ha lasciato interdetti i più . Tra l’altro molti inizialmente hanno pensato di non aver sentito bene quello che lei avesse detto.

Dopo poco l’intervento del professore che sosteneva di stare attenti a ciò che si fa con il classico fai da te, la giornalista ha ribadito il concetto da lui espresso utilizzando parole molto semplici per appunto semplificare ” il tutto”. ” Pompe, pompini, non servono…”, ha sostenuto la donna, rendendosi però conto lei stessa di averla combinata grossa. Ciò è intuibile percependo il suo tono di voce imbarazzato. Fatto sta che era in diretta e la frittata era stata bella che fatta!