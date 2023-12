Gf, la decisione è arrivata come un boomerang: la concorrente sembra essere decisa | “…non tornerei mai”

Grande Fratello, la decisione della famosissima è definitiva. Questa volta nessun passo indietro: ecco i dettagli

Ancora una volta il Grande Fratello regala emozioni intense ed attimi di intrattenimento per il grande pubblico. Il tema principale di quest’anno sono le ingarbugliate storie d’amore dei concorrenti che continuano ad essere fulcro delle discussioni.

Pare che quest’anno si prediligano i triangoli amorosi, a partire da quello che ha interessato Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, fino al recente incontro tra Massimiliano Varrese e la sua ex fidanzata Monia La Ferrara.

Tuttavia, una delle vicende più chiacchierate e allo stesso tempo attese dal grande pubblico è quella che Alfonso Signorini ha definito “il triangolo delle bermuda“. Ovvero la storia che coinvolge Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Le due giovani donne, in maniera del tutto velata, si contendono le attenzioni di Mirko. Perla è la sua ex con cui ha condiviso 5 anni di vita, di cui 4 di convivenza. Greta, invece, è la nuova fiamma con cui sboccia l’amore grazie al reality Temptation Island.

Grande Fratello, ecco cosa è accaduto alla famosissima

Il Grande Fratello è un reality show che va in onda dal lontano 2000. Sono ben 23 anni che accompagna i telespettatori italiani nel periodo autunnale ed invernale. Il reality show è un vero esperimento sociale che cerca di comprendere come gli inquilini riescano a trovare un equilibrio per vivere la quotidianità.

In ogni edizione, sono tantissime le dinamiche che si creano e ogni anno le storie dei concorrenti sono sempre molto coinvolgenti. Però, ma come in questa stagione, i telespettatori non riescono a distaccarsi dal piccolo schermo e sono sempre in attesa delle novità. Le vicende amorose, gli intrighi ed i simpatici teatrini hanno catturato l’attenzione dell’Italia intera. In particolar modo, ciò che appassiona è la storia di una concorrente entrata da pochi giorni a far parte del gioco. Vediamo cosa è accaduto nelle ultime settimane.

Grande Fratello, lei ha deciso: questa volta non torna indietro

Tra avvicinamenti, distacchi, frecciatine ed occhi lucidi, nessuno di noi può immaginare come andrà a finire la vicenda del “triangolo delle bermuda“. I protagonisti appaiono visibilmente confusi, soprattutto Mirko Brunetti che sta per trovarsi nella posizione di dover scegliere tra Perla Vatiero che considera “casa” e Greta Rossetti con cui ha condiviso 5 mesi di passione.

Greta Rossetti ha assistito al riavvicinamento del suo fidanzato con l’ex Perla. Come sarebbe accaduto ad ogni donna, la giovane si è sentita ferita e non amata e ha scelto di comunicare a Mirko la sua decisione in merito al loro rapporto. Greta, in diretta televisiva, lascia il suo fidanzato: “Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa”.