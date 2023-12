Belen Rodriguez, spiattella tutto contro De Martino: ecco le presunti amanti del ballerino

Belen Rodriguez, questa volta ha deciso di non restare in silenzio. Ha stilato una lista di tutte le amanti di Stefano

Belen Rodriguez è una showgirl di origini argentine molto apprezzata dagli italiani. Nasce nel 1984 a Buenos Aires e a soli 17 anni intraprende un percorso come modella. Nel 2003 decide di trasferirsi in Italia, precisamente nella città della moda per cercare la sua strada.

Belen ottiene immediatamente un successo clamoroso per la sua bellezza mozzafiato ed è corteggiata da moltissimi uomini dello spettacolo. Primo fra tutti Fabrizio Corona con cui instaura una relazione d’amore tormentata, ma sicuramente passionale.

Dopo tanti alti e bassi ed i vari procedimenti giudiziari che hanno coinvolto il re dei paparazzi, Belen incontra Stefano De Martino nel cast del talent Amici di Maria De Filippi. Entrambi fidanzati, tradiscono i propri partner ed avviano la storia d’amore più chiacchierata di sempre.

Il sentimento profondo tra il ballerino e la showgirl argentina li porta a decidere di convolare a nozze nel 2013, dopo solo un anno di fidanzamento. Nello stesso anno mettono anche al mondo il loro unico figlio Santiago. Dopo vari tira e molla, a metà 2023 si dicono addio definitivamente.

Belen Rodriguez, la devastante malattia: “Non mangiavo più”

La fine della relazione coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha decisamente sconvolto gli equilibri del mondo del gossip. La showgirl, durante una recente intervista rilasciata a Domenica In, ha confessato: «Credo nell’amore, è per quello che insisto e persisto, faccio sempre le stesse cose aspettando un risultato diverso. Sarò in sedia a rotelle col catetere e ancora ci proverò. Ho bisogno d’amore, per me viene al primo posto».

A seguito di questa introduzione, il discorso non poteva evitare la separazione da Stefano De Martino, avvenuta qualche mese fa. Belen ha confessato di aver sofferto molto e di aver fatto il possibile per salvare la famiglia: «Ero completamente smarrita, è stato l’anno più difficile della mia vita [..] Ho iniziato a non respirare più, non mangiavo più, sono arrivata a pesare 49 chili, non volevo alzarmi dal letto, aprire le finestre». Fortunatamente, la showgirl ha ripreso in mano la sua vita e si è affidata ad un centro specializzato per iniziare la cura adatta.

Belen Rodriguez, svela chi sono le amanti di Stefano

La sofferenza di Belen Rodriguez è dovuta ai tradimenti di Stefano De Martino. La showgirl, a Domenica In, ha confessato: «Non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito». Questo è stato il tradimento più grande per Belen, ovvero il sentirsi completamente sola durante il suo periodo di depressione. Ma non è tutto.

Oltre alla malattia, si sono aggiunte anche le altre donne. Secondo il portale Fanpage.it, si tratta di ragazze comuni non appartenenti al mondo dello spettacolo con cui Stefano ha ripetutamente tradito Belen. L’argentina ha raccontato a Mara Venier: «Le ragazze, più di una, hanno ammesso subito tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare».