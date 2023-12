Mattia Zenzola, dopo Amici continua la scalata: lo vedremo solo qui | Lo invidiano in molti

Mattia Zenzola da Amici ad un altro noto programma. Diciamo che per lui, si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e pare che il giovane vincitore del talent di Maria, non abbia più intenzione di uscirne.

Ha vinto la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, stiamo parlando del ballerino, Mattia Zenzola, il quale sta facendo faville, tra un balletto e l’altro. Sta incassando parecchie soddisfazioni, nonostante la sua giovane età, eppure già si parla di lui come maestro.

Per questo i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi quando l’hanno visto in questo particolare programma. Pensavano che dopo Amici, non l’avrebbero più visto molto spesso in tv, eppure i follower si sono dovuti ricredere, in quanto Zenzola ha cambiato emittente, ma il suo sogno è rimasto il medesimo.

Mattia Zenzola e il nuovo programma dopo Amici

Mattia Zenzola, dopo la vittoria di Amici, ha proseguito con la sua carriera di ballerino in diversi campi. Qualche mese fa, il vincitore del talent Mediaset, ha visto coronare un altro sogno, non solo quello di vincere il programma e poter realizzare così finalmente il suo sogno, ma anche di aver avuto la possibilità di ballare con uno dei ballerini per eccellenza, cioè Roberto Bolle.

Infatti, Zenzola è stato invitato alla nuova edizione del talent, OnDance, per esibirsi insieme all’étoile che ha fatto della danza il suo “pane quotidiano”. Alla fine Bolle è per i ballerini, quello che Del Piero è per i calciatori. Un sogno che si avvera.

Carolyn a Mattia Zenzola: “Sono contentissima che sei su questa pista oggi. Bravissimi” Milly ha già inserito Mattia tra i maestri di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/0yogwdwcia — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 2, 2023

Cosa ci fa Mattia da Milly?

Ebbene si! Avete capito benissimo. Mattia Zenzola è stato uno tra i ballerini per un giorno di, Ballando con le stelle, insieme a due partecipanti del musical di Mare Fuori, basato ovviamente sull’omonima serie televisiva. Dopo l’esibizione dei ragazzi, Carolyn Smith ha fatto i complimenti a tutti, soprattutto a Mattia, al quale ha dichiarato: “Sono contentissima che sei su questa pista oggi. Bravissimi”, ha detto la coach del talent della Rai.

Si vocifera addirittura che Milly Carlucci abbia inserito Zenzola tra il cast dei ballerini fissi della prossima stagione del programma, ma ovviamente queste sono ancora voci di corridoio, attendiamo ancora conferme in merito. Quello che abbiamo visto con certezza invece, è stata una Carolyn seccata dall’atteggiamento dei due attori di Mare Fuori, ai quali ha rimproverato: “Questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo. Non avete fatto la foto insieme a me e questo mi dispiace. Sì è vero, perché loro dovevano mangiare…”. La stessa Selvaggia li ha rimproverati: “Cioè voi avete negato una foto a lei? Ma siete pazzi”.