“Libertà di sparire”: Zero Assoluto, la confessione straziante che ha preoccupato il pubblico

Gli Zero Assoluto hanno rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti i loro follower senza parole, in quanto non avrebbero mai pensato che i loro beniamini potessero prendere questa decisione.

Sono un gruppo che ha fatto cantare e innamorare diverse generazioni, stiamo parlando degli Zero Assoluto, i quali dopo essersi fatti conoscere dagli anni ’90, non sono più usciti dal cuore dei loro fan. Hanno visto passare mode, si sono adattati al cambiamento di stile e di genere, sono stati parte integrante del fenomeno Moccia, insomma, sono stati e continuano ad essere, un duo spettacolare.

Sono Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, amici da sempre, prima di essere colleghi e soci. Nonostante la loro bravura e il loro successo, hanno deciso di mettere in pausa la loro vita musicale, per dedicarsi temporaneamente ad altro. Ecco che cosa hanno dichiarato.

La pausa degli Zero Assoluto

Gli Zero Assoluto, nel corso degli anni, hanno cantato delle canzoni, che nel giro di poche ore, sono diventate tormentoni. Tutti cantavano i loro brani, tutti li conoscevano e tutti li conoscono ancora oggi. In realtà, anche se si sono presi quella lunga pausa di riflessione dalle scene musicali, investendo il loro tempo in progetti imprenditoriali, lontani dalla musica, né la vecchia né la nuova generazione li ha mai dimenticati, anche perché come hanno dichiarato loro stessi, non hanno mai abbandonato del tutto la musica.

Semplicemente, hanno lavorato anche dietro le quinte, ritagliandosi quei momenti tutti loro, che degli artisti che sono in attività da quasi 20 anni, hanno sicuramente bisogno. Anche perchè è facile perdersi per strada, è facilissimo far perdere l’entusiasmo al pubblico. Invece, quando ci si allontana per un pò, i fan iniziano a sentire la mancanza e acclamano i loro beniamini, implorandoli quasi di tornare.

Le loro parole…

E così è successo anche agli Zero Assoluto, i quali sono stati lontani dalle scene musicali per quanto riguarda nuovi album e nuovi tour per diversi anni. Adesso finalmente sono tornati e hanno deciso di raccontarsi ai microfoni di FanPage. Ecco che cosa hanno dichiarato: “Mai lasciato la musica, ma ci siamo conquistati la libertà di sparire…Ci siamo presi una pausa perché nonostante la musica sia un super privilegio devi sempre stare attento che non diventi una routine e ogni tanto devi fare un po’ di pulizia…”.

Nonostante la paura iniziale, fare musica è come andare in bicicletta, anche se non ci si va per un pò, appena si risale in sella si ricomincia a pedalare in maniera automatica: “Discograficamente abbiamo sempre fatto qualcosa, per i concerti non avevamo quel coraggio, però quest’anno abbiamo abbattuto questo timore…”, e sono così tornati alla ribalta. Nonostante la loro esclusione da Sanremo 2024, Thomas e Matteo, proseguiranno con la solita grinta e bravura che li ha sempre contraddistinti in tutti questi anni.