Maria De Filippi, quel rifiuto clamoroso segna una fine: la preoccupazione della conduttrice è alle stelle

Maria De Filippi, il rifiuto l’ha segnata. Questa volta non ha potuto fare nulla al riguardo. Ecco i dettagli

Maria De Filippi è una delle più celebri conduttrici ed autrici televisive che ha conquistato l’attenzione ed il cuore dell’Italia intera. Considerata da tutti come la regina di Mediaset, Maria ha iniziato il suo percorso artistico con il talent show Amici.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo avviene grazie a Maurizio Costanzo con cui instaura una meravigliosa storia d’amore. Per molto tempo è stata additata come “raccomandata” per via della sua relazione con un’icona del piccolo schermo.

La conduttrice non ha mai negato l’evidenza. Infatti, in molte occasioni, ha confessato che se non fosse stato per suo marito, non avrebbe mai avuto modo di entrare nel mondo dello spettacolo. Probabilmente l’avrebbero scartata o addirittura non considerata.

Tuttavia, nel corso della sua carriera professionale, è riuscita a creare la propria individualità e ad emergere esclusivamente per le sue competenze. Maria, infatti, è una donna che sa farsi amare e che sa ascoltare gli altri, porgendo una spalla su cui piangere.

Maria De Filippi, il primo compleanno senza Maurizio

Maria De Filippi è un’icona della televisione italiana ritenuta indispensabile dal pubblico italiano. Classe 1961, il 5 dicembre ha compiuto 62 anni ed è ancora in perfetta forma fisica. La regina del sabato sera ha confessato di praticare molto sport, in particolare il crossfit a cui si è approcciata grazie a Belen Rodriguez.

A differenza degli altri anni, è stato un compleanno decisamente malinconico per Maria De Filippi che per la prima volta ha dovuto festeggiare senza l’amore della sua vita. Il 24 febbraio 2023 è venuto a mancare Maurizio Costanzo all’età di 84 anni. Dopo 28 anni di matrimonio, Maria ha perso la sua metà e sicuramente ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dell’unico figlio Gabriele, adottato nel 2004.

Maria De Filippi, il rifiuto è stato clamoroso

Maria De Filippi è la presentatrice del dating show Uomini e Donne dal lontano 1996. Dopo circa 27 anni, il programma continua ad essere il più seguito dei palinsesti Mediaset e soprattutto il Trono Over cattura l’attenzione del pubblico italiano. Nella puntata andata in onda il 5 dicembre, l’oggetto di discussione è stato un terribile rifiuto che ha scatenato lacrime e malcontenti.

Al centro della scena c’è il cavaliere Marco Antonio che, fin dal suo arrivo, comunica un particolare interesse per la dama Emanuela. A fronte dei dubbi di quest’ultima, Marco decide di frequentare Roberta Di Padua. I colpi di scena non mancano mai e nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro e rifiuta di proseguire la conoscenza con Roberta.