“Il metoo delle corna”: Selvaggia Lucarelli, la frecciatina al veleno intimorisce i diretti interessati

Selvaggia Lucarelli sbotta sui social, non se la tiene, e parla del fenomeno che a detta sua si sta, spargendo come il raffreddore. Ecco che cosa ha detto e che cosa le sue parole hanno suscitato.

Ormai la conosciamo e l’amiamo, Selvaggia Lucarelli è fatta così, non ha peli sulla lingua, quello che lo deve dire lo dice. A prescindere dalle polemiche, che la giornalista riesce ad accendere con le sue parole, a prescindere da cosa sia giusto o sbagliato, a prescindere da tutto, nessuno può dire che con Selvaggia ci si annoia.

In questo caso, con uno dei suoi ultimi post social, ha voluto mettere in evidenza un fatto successo in questi giorni, il quale pare essersi sdoppiato con un’altra protagonista. Selvaggia la vede così, per questo ha parlato di quelle “cornette”, che stanno facendo il giro del web. Ecco che cosa sta succedendo.

Selvaggia Lucarelli e il post pungente

A prescindere da tutto e tutti, Selvaggia Lucarelli, con il suo modo di fare, ha aperto diverse questioni, che senza la sua voce, probabilmente sarebbero rimaste chiuse in un cassetto. La giornalista, opinionista e giudice di Ballando con le stelle, può suscitare amore o odio nel cuore di chi la segue, ma alla fine, lei va avanti per la sua strada, incurante di quello che gli altri potrebbero dire o pensare su di lei. Alla fine è la “maledizione” del giornalista, quella di vivere una doppia vita, un pò come Clark Kent e il suo alter ego Superman.

Se per certi aspetti la criticano sicuramente per questa sua ultima dichiarazione, i suoi follower le saranno vicini. In pratica, Selvaggia è vittima di stalking. Come ha dichiarato, c’è una persona che non solo importuna lei, ma anche suo figlio, il suo compagno e al suo lavoro. E’ veramente terribile quando una persona si vede portare via la sicurezza e l’armonia, per colpa di una persona malata che si spera che la giustizia possa presto fare il suo corso, in modo da “liberare” la Lucarelli e la sua famiglia da questo incubo.

È iniziato il #Metoo delle corna mi sa. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 3, 2023

Un movimento contagioso?

Selvaggia Lucarelli ha voluto ironizzare, dopo aver visto le ultime dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi e Belen Rodriguez, in merito alla fine dei loro matrimoni e ai tradimenti dei loro ex mariti. Belen e Ilary hanno voluto rilasciare la loro verità, ai microfoni, rispettivamente di, Domenica In e Netflix. Così, in maniera ironica e pungente, la giornalista ha dichiarato: “È iniziato il #Metoo delle corna mi sa”.

Sperando quindi che questo scenario non sia contagioso, sui social, dopo le parole della Lucarelli si è generato il caos. Tutti hanno voluto esprimere la propria opinione e a molti, pare che la storia della Blasi e della Rodriguez, abbia già stancato. Come finirà questa storia è ancora presto per dirlo.