Gigi D’Alessio, l’affondo ‘crudele’ proprio da lui | C’entra Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio, la delusione ricevuta proprio da lui. Una crudeltà che nessuno poteva aspettarsi: di seguito i dettagli

Gigi D’Alessio è un celebre cantante, divenuto ormai famoso in tutta Italia. Nel suo tono di voce si percepiscono i vicoli di Napoli, l’affetto ed il calore della città campana. Ancora oggi, Gigi è uno degli artisti che è riuscito a far apprezzare la musica neomelodica alla nazione intera.

Il suo percorso artistico è del tutto diverso dagli altri cantautori italiani. Infatti, Gigi inizia a suonare e cantare agli eventi e ai matrimoni della sua città. In questo modo riesce a guadagnare e allo stesso tempo, ha modo di far conoscere la sua musica.

Viene notato dal re della musica napoletano, ovvero il grandissimo Mario Merola. Dopo aver sentito la sua voce, ma soprattutto dopo aver letto i suoi testi, lo ingaggia come autore e pianista personale. Questo è l’inizio del grande successo artistico che condurrà Gigi a riempire gli stadi delle più importanti città italiane.

Gigi D’Alessio è un cantante che nasce dal popolo e proprio per questa ragione, non ha mai perso la sua umiltà ed il contatto con la sua amata terra. Tra i grandi capolavori dell’artista ricordiamo “Annarè“, “Non dirgli mai“, “Quando la mia vita cambierà” e tanti altri ancora.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dal successo all’amore

Gigi D’Alessio è diventato celebre anche per la sua storia d’amore con Anna Tatangelo. I due si conoscono alla fine di un concerto subito dopo Sanremo 2002 in cui si è esibita Anna. Gigi la riconosce e le propone di ascoltare un progetto. Avviano così una proficua collaborazione artistica e nello stesso anno, pubblicano il loro primo duetto “Un nuovo bacio“.

Il successo del brano porta i due artisti in tournee in Australia e proprio in quella occasione, Anna inizia a vederlo con occhi diversi fino a quando nasce il loro amore. Nel 2008 la Tatangelo partecipa al Festival e mentre ritira il premio per il secondo posto, confessa: “Vorrei dire “Gigi ti amo”, è la prima volta che lo dico in televisione“.

Gigi D’Alessio, la crudeltà arriva proprio da lui

Nonostante i pregiudizi dovuti alla differenza d’età, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si godono la loro storia d’amore ed il successo artistico incuranti di ciò che dice la gente. Così, nel 2010 nasce il loro primo ed unico figlio Andrea. La coppia, però, entra in crisi nel 2017 e tre anni dopo arriva la separazione definitiva.

Nonostante la fine della relazione amorosa, il figlio Andrea vive con la sua mamma, ma ha un bellissimo rapporto anche con Gigi. Figlio di una generazione tecnologica, il primogenito della coppia usa molto i social e si diverte con le dirette su Tik Tok. Proprio su questa piattaforma, il giovane ha fatto un commento sul suo papà: «Mi dicono che sono bello come mio papà Gigi D’Alessio… Forse come lui no, non è proprio un complimento. Però sono bello come mia mamma Anna Tatangelo».