Sciagura in Rai: un lutto travolge una nota giornalista televisiva | Farai fatica a trattenere le lacrime

Quel terribile lutto che ha colpito una nota giornalista della Rai ha fatto commuovere tutti. Proprio adesso con l’avvicinarsi del Natale, il dolore sarà ancora più forte. Ecco di chi stiamo parlando.

Per i telespettatori ormai, la televisione, qualunque sia l’emittente, è diventata un membro importante della famiglia. Se pensiamo che ci sono anziani soli, che parlano addirittura con i conduttori dall’altra parte dello schermo, per sentirsi meno soli, è veramente toccante.

Per questo, appena il pubblico ha appreso di quel lutto che ha coinvolto la famosa giornalista, si sono sentiti subito tristi, quasi come se quella perdita avesse toccato loro direttamente. La tristezza di tutta questa storia è che questa scomparsa è avvenuta a pochi giorni dalle festività natalizie, non sarà per niente facile per la famiglia superare questo dolore.

Il lutto della giornalista Rai

Aprendo un attimo una parentesi con una recente notizia, ovviamente senza voler mancare di rispetto al dolore della nota giornalista, sembrerebbe proprio che la Rai stia provando a far spostare il famoso switch-off, con il passaggio al DVB-T2 a data successiva le Olimpiadi Invernali.

Infatti, come dichiarato dal direttore generale Giampaolo Rossi: “Nel 2024 ci saranno le Olimpiadi e ci saranno gli Europei di calcio. Lo switch-off in T2 rischia di penalizzare un numero per ora non chiaramente quantificabile di famiglie…”, riferendosi a tutti coloro che ancora non dispongono della nuova tecnologia, per poter continuare a guardare la televisione in chiaro. Il passaggio dovrebbe avvenire dal 10 gennaio in poi, non si sa quindi cosa decideranno “dall’alto”.

Tristezza per Lilli Gruber

La nota giornalista della Rai, Lilli Gruber sta passando un periodo molto triste della sua vita, infatti, è morta sua mamma, Herlinde Deutsch Gruber. La signora aveva 96 anni e nonostante l’età, rimane sempre una mamma che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di sua figlia e dei suoi cari.

Alla fine, la mamma è sempre la mamma e non si è mai pronti a perderla. Lilli Gruber non ha rilasciato, almeno per il momento nessuna dichiarazione in merito, ma sappiamo solo da dichiarazioni passate, che le due erano molto legate. Herlinde Deutsch e Alfred Gruber, vivevano insieme a 25 kg da Bolzano. Per chi si trovasse da quelle parti e volesse dare l’ultimo saluto alla mamma della Gruber, i funerali si terranno il 22 dicembre alle 15 nella chiesa di San Nicola ad Egna.