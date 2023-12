Vera Gemma, il retroscena del passato che torna a farle visita: “Ossessionata…”

Vera Gemma, il passato l’ha segnata profondamente ed ora non può più dimenticarlo: “Ossessionata”. Di seguito i dettagli

Vera Gemma è un celebre volto del mondo dello spettacolo che ha alle spalle una carriera versatile. Vera è stata una showgirl, un attrice ed un personaggio televisivo di grande successo e soprattutto molto amata dal pubblico italiano per la sua spontaneità.

Classe 1970, nasce a Roma e sin da subito si appassiona al mondo della recitazione. Nella prima gioventù, vive tra Parigi e Los Angeles ed inizia a lavorare come spogliarellista in uno dei locali più celebri della California.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta: “provo a propormi come cameriera, niente. A un certo punto, scopro un locale di strip tease, The Body Shop, con show di livelli altissimi. Vado dal direttore e chiedo come si fa a lavorare lì [..] Faccio il provino e mi prendono dalla sera stessa. Guadagno subito 1.200 euro“.

Vera Gemma recita in alcune pellicole televisive come “Le ragazze di piazza di Spagna” nel 1998, grazie al quale ottiene tanta popolarità. Con il tempo partecipa anche a molti reality show e si impone nel mondo dello spettacolo.

Vera Gemma, un’infanzia complessa

Vera Gemma ha sempre dimostrato di essere una donna forte, indipendente e ribelle. La sua adolescenza non è stata semplice e ha dovuto lottare contro se stessa per abbandonare le cattive strade. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Vera ha confessato: «Mi rifugiavo nelle borgate pericolose, cercavo storie di vita estreme: avevo bisogno di verità assenti nel mondo perfetto dello spettacolo, non volevo essere complice di quella grande bugia».

La showgirl era costantemente alla ricerca di adrenalina e lo faceva anche nelle relazioni amorose. «A livello di uomini, ho cercato proprio fra i criminali, mi piacevano quelli usciti dal carcere, sentivo la loro rabbia, volevo aiutarli. La mia vita era un set meraviglioso, ma soffrivo anche, parlavo la stessa lingua di quei disperati».

Vera Gemma, un passato che torna a farle visita: “Ossessionata”

Vera Gemma ha raccontato dell’adolescenza movimentata che ha cercato. La showgirl è cresciuta in una famiglia di artisti ed è figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Anche sulla sua famiglia ha avuto qualcosa da raccontare ed ha svelato dei retroscena che non potrà mai dimenticare. «Non ci hanno mai parlato di droghe, ma si sono raccomandati mille volte di non ingrassare», confessa la showgirl.

E prosegue nel racconto: «Erano ossessionati dalla bellezza. Volevano che fossimo all’altezza di papà. Forse, ci tenevano perché lui era diventato un divo attraverso la bellezza e solo dopo aveva dimostrato di essere bravo. Ci hanno fatto rifare il naso e non c’era bisogno. Però, sono stati comunque un esempio solido di amore per la vita, per cui ho provato tutte le droghe ma senza mai diventare dipendente».