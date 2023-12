Alberto Angela, il retroscena che lascia tutti di stucco: tutta la verità sulla tradizione natalizia

Alberto Angela ha rilasciato una dichiarazione in merito alle tradizioni natalizie vissute in passato che ha lasciato tutti senza parole. Dev’essere stata un’esperienza veramente magica quella vissuta dal noto divulgatore scientifico.

E’ il noto divulgatore scientifico che da sempre emoziona i telespettatori con i suoi documentari su varie tematiche culturali. Stiamo parlando di Alberto Angela, il quale ha quello stile inconfondibile nel raccontare gli aneddoti del passato e non.

Ovviamente la sua è una passione di famiglia, in quanto tutti quanti noi ci ricordiamo benissimo i documentari che trasmetteva, suo papà Piero Angela. Ed è proprio in riferimento a lui, che il figlio ha raccontato un aneddoto natalizio che ha lasciato tutti senza parole.

Il racconto natalizio di Alberto Angela

Nonostante sia passato più di un anno dalla morte di Piero Angela, il suo ricordo risiede nel cuore di tutti noi, in quanto come conduceva lui, nessuno. I suoi programmi erano un concentrato di cultura e divulgazione scientifica, fatta in un modo che era comprensibile a tutti, senza escludere nessuno. Tutti potevano vedere i suoi programmi, tutti li capivano e soprattutto tutti potevano imparare.

Dello stesso pensiero è anche suo figlio, Alberto Angela, in quale sta portando avanti il lavoro del padre, con il suo stile certo, ma sempre vincente. Non stupisce infatti, che con gli Angela lo share è sempre stato molto alto, motivo per cui la Rai se li è sempre “tenuti stretti”.

Un Natale magico

Ed è proprio Alberto Angela, con l’avvicinarsi del Natale, il secondo senza suo papà Piero, a raccontare un dolce aneddoto riguardante i suoi ricordi da bambino. In casa loro, questa festività era magica, in perfetto stile ‘900, con candele sul tavolo e con regali belli e particolari. Per esempio, quando Alberto ha ricevuto un bel trenino:

“Era tutto in sintonia, abitando al nord: con la neve, le slitte, quello classico da cartolina…Con mia sorella scartavamo i regali la mattina, non la sera. E ricordo ancora la curiosità, una gioia incredibile: che troveremo sotto l’albero?”. Inoltre ha raccontato: “Era il classico Natale. Fino ai 5,6 anni era incantato, poi a 8 anni scoprii che Babbo Natale non esisteva…”.