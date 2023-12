Gf, Greta Rossetti travolta da panico e delusione: quello che le è accaduto è sconcertante

Greta Rossetti, profondamente delusa da ciò che le è accaduto al Grande Fratello. Non ci sono parole per la vicenda

Greta Rossetti è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello che sta regalando moltissime emozioni al grande pubblico. Nonostante sia entrata da poche settimane nella casa più spiata d’Italia, è già oggetto di discussione a causa del triangolo amoroso.

Greta, Mirko e Perla hanno creato il “triangolo delle bermuda“, come è stato più volte definito dal conduttore Alfonso Signorini. La Rossetti, dopo aver avuto un confronto con il suo ex fidanzato, accetta la proposta di diventare una concorrente del reality.

Le dinamiche che si erano create nella casa tra Mirko e Perla, vengono inevitabilmente alterate dall’ingresso dell’influencer milanese. Una vicenda che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, sempre collegati per non perdersi l’evolversi della love story.

I tre coinvolti nel triangolo sono stati assaliti dalla più totale confusione e non hanno saputo reagire in una situazione così surreale. Infatti, basta mettersi nei loro panni per comprendere bene come possa essere stato complicato vivere “io, lui e l’altra“.

Greta Rossetti, i suoi sentimenti sono chiari

Prima di diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello, Greta Rossetti è ospite negli studi del reality e lascia Mirko in diretta televisiva poichè convinta di vedere ancora amore nei confronti della ex storica Perla. Tuttavia, una volta in casa, l’ex tentatrice ha modo di confrontarsi con l’imprenditore, ma anche con la Vatiero.

Tutti i componenti del triangolo decidono bene di godersi il percorso singolarmente in modo da analizzare la situazione e non commettere errori. Nonostante questa decisione, Greta si rende conto di essere ancora molto innamorata di Mirko. Però, ciò che è accaduto negli ultimi giorni è stato l’ennesimo colpo di scena.

Greta Rossetti, travolta dalla delusione

Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island, si rende conto di provare ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato Mirko Brunetti conosciuto nel villaggio dei fidanzati del reality estivo. L’imprenditore, che nel frattempo è stato eliminato dal gioco, ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte con la diretta interessata.

Il giovane imprenditore ha lasciato Greta in diretta: “Non provo rancore nei tuoi confronti, ma penso che con queste consapevolezze sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto“. La Rossetti si dice delusa dal comportamento di Mirko e replica: “Da donna che ha sofferto in passato trasformavo una questione piccola in una situazione enorme, però ad oggi mi sono data una risposta, perché se in me la magia non è finita, nonostante tutto quello che ho visto, vuol dire che in lui non c’è mai stata e mi ha presa solo in giro [..] Va bene così, hai sempre mentito a te stesso. Provavi un sentimento nei confronti della tua ex e io sono stata un ostacolo [..] Io sono stata solo una di passaggio”.