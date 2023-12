Meghan Markle si rifiuta ogni giorno di fare questo: Harry è seriamente preoccupato | Altro che Re Carlo III

Meghan Markle ha le idee molto chiare su come dovrà gestire questa situazione, ha detto un secco “no” e nessuno le farà cambiare idea, neanche suo marito Harry.

Meghan Markle è un nome che è sempre stato sulla “bocca di tutti”, prima per le sue interpretazioni al cinema, nel suo ruolo di attrice e dopo per essere diventata la moglie del principe Harry. Diciamo che sono successe diverse cose dopo la morte della regina Elisabetta II, motivo per cui i Sussex hanno così deciso di allontanarsi dalla Royal Family e di iniziare a vivere la loro vita in California.

A prescindere da tutto quello che si dice sul suo conto, lei sa benissimo quello che vuole dalla vita e quando prende una decisione è quella. Anche in questa situazione, ha detto chiaramente di “no” e nessuno le farà mai cambiare idea, né suo marito Harry né tanto meno re Carlo III, qualora fossero ancora a Palazzo. Per far capire che non c’è monarca che tenga, quando Meghan decide non cambia idea.

La decisione di Meghan Markle

Tra l’altro, prima di tornare alla “Meghan mamma” o alla “Meghan moglie”, volevamo concentrarvi sulla “Meghan attrice”, la quale dopo aver detto addio a Suits, la serie televisiva di successo, dove la Markle faceva faville, aveva messo in stand-by la sua carriera lavorativa. Qualche giorno fa, la moglie di Harry è apparsa in un simpatico spot televisivo, per pubblicizzare il Clevr Blends, cioè un marchio di caffè americano, che si occupa anche di prodotti all’atte di avena.

La nuora di re Carlo III, ha vestito così i panni della stagista, la quale in tenuta totalmente casual ma pur sempre griffata, si è mostrata indaffarata nei consueti compiti che la sua professione le impone. È stato bello per i fan rivedere Mrs. Markle di nuovo in tv, anche se per poco.

Ecco cosa non comprerà ad Archie

Tornando al fulcro del nostro articolo, ecco che cosa non comprerà assolutamente Meghan Markle a Natale ad Archie, nonostante la sua richiesta. In pratica, il bambino di 4 anni o meglio “4 anni e mezzo”, come direbbe lui, ha osservato con entusiasmo il lavoro di Misan Harriman, per il suo cortometraggio The After. Così, la Markle, vedendo il figlio così entusiasta, ha deciso di comprargli una macchina fotografica per bambini e con fare innocente, il primogenito di Harry gli ha risposto: “Ma non è una Leica come quella di Misan”.

A prescindere dall’età del bambino ma anche per via del prezzo elevato, la duchessa del Sussex ha risposto al figlio: “Non avrai una Leica! Nemmeno per Natale”, chiuso quindi il discorso pare.