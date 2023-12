Chiara Ferragni, dopo la gogna mediatica continua a stupire: l’attacco punge proprio lì | Ecco di che si tratta

Chiara Ferragni, ancora una volta è stata coinvolta nella bufera mediatica. Di seguito i dettagli della vicenda

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale in grado di influenzare le mode e lo stile di vita del mondo intero. La sua carriera inizia da un semplice blog intitolato “The blonde salad” in cui discute dei suoi outfit, dei viaggi e dello stile di vita che conduce.

In modo del tutto naturale, Chiara acquisisce sempre più notorietà sui social network fino a diventare l’icona del fashion e della moda. Sempre più brand lussuosi insistono affinchè la Ferragni indossi i loro capi d’abbigliamento.

La biondissima influencer crea il proprio brand che ottiene un successo a livello globale. La “Chiara Ferragni Collection” produce abbigliamento, make up, oggettistica di ogni genere che riporta come logo il suo occhio azzurro.

Nella vita sentimentale, dal 2016 è accompagnata da Fedez, il celebre rapper italiano. Il loro grande amore li porta a convolare a nozze due anni dopo e creare la meravigliosa famiglia dei Ferragnez.

Chiara Ferragni ed il suo impegno nel sociale

Chiara Ferragni è una donna indipendente ed in carriera che, grazie alla sua tenacia e determinazione, ha costruito una carriera brillante ed un impero multimiliardario con un patrimonio di circa 40 milioni di dollari.

Chiara Ferragni, nonostante la sua ricchezza, non perde occasione per pensare ai più fragili e meno fortunati. Insieme a suo marito Fedez, si impegna in progetti sociali e beneficienza per sostenere ospedali e associazioni che ospitano persone in difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, coinvolta nella bufera mediatica

Chiara Ferragni, nelle ultime settimane, è stata coinvolta in una vera e propria bufera mediatica a causa di una collaborazione con il brand Balocco. L’influencer è stata multata dall’Antitrust per aver condotto una pratica commerciale scorretta. Chiara ha ammesso le sue colpe e l’ha definito “un errore di comunicazione“. Nonostante lo sbaglio, ha promesso di devolvere un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino per sostenere le cure del reparto pediatrico.

A seguito del clamoroso errore, Chiara si è mostrata in video visibilmente provata dall’accaduto. Per un attimo ha accantonato i suoi look glamour e ha messo in mostra una versione inedita di se stessa con capelli scompigliati e senza make up. Ma anche dopo aver ammesso i suoi errori e chiesto scusa pubblicamente, l’incubo per l’imprenditrice non è finito. Nelle ultime ore, i followers della Ferragni sono notevolmente diminuiti. Come è stato individuato dal sito di analisi dei dati Not Just Analytics, circa 17 mila persone hanno tolgo il segui alla donna più influente al mondo.