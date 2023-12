Sguardo misterioso fin da piccola, oggi è una delle cantanti più belle d’Italia: ecco chi è

Riconoscete questa dolce bambina? Quello sguardo misterioso è presente ancora oggi nel suo volto ed è uno dei suoi punti forti, avete capito chi è? È una delle cantanti più belle e più brave d’Italia.

Chissà se questa dolce bambina, quando è stata scattata questa foto aveva già l’idea di quello che avrebbe voluto fare da grande? La vita le avrebbe riservato moltissime soddisfazioni, anche se purtroppo qualche momento di sconforto e tristezza avrebbero accompagnato il suo cammino.

Ad oggi comunque la sua voce è inconfondibile, i suoi brani li hanno cantati diverse generazioni e nessuno si stancherebbe mai di ascoltarla. Ha iniziato da giovanissima a far cantare il suo pubblico e da quel momento non si è più fermata. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi è questa dolce bambina dallo sguardo misterioso?

Volevamo darvi qualche indizio, prima di svelarvi l’identità di questa bambina oggi una donna adulta. Chissà in quanti di voi la riconosceranno, prima di leggere la soluzione più avanti? Cominciamo! Dunque questa bimba dallo sguardo misterioso oggi è una donna, nonchè mamma di un adolescente molto simpatico. Non ha ancora 40 anni, eppure di fama ne ha parecchia alle spalle.

Oggi lavora anche in televisione in uno show incentrato sempre sulla canzone e come sempre la sua voce è inconfondibile. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha ritrovato finalmente il sorriso, ma in passato ha sofferto parecchio, soprattutto dopo la fine della sua relazione con il suo ex compagno, considerato il suo grande amore storico. Nonostante tutto, i due mantengono comunque un rapporto civile, per via del figlio.

E’ proprio lei, il suo volto è inconfondibile

Dopo tutti questi indizi, avete capito di chi stiamo parlando? Questa dolce bambina con quello sguardo misterioso, altri non è che la bravissima e bellissima, Anna Tatangelo, la quale, con i suoi testi fa cantare da anni diverse generazioni. La Tatangelo, nonostante sia impegnata nelle riprese di, Io canto generation, trova sempre il tempo di stare insieme a suo figlio Andrea, figlio del suo ex compagno, Gigi D’Alessio.

Tra l’altro, qualche settimana fa, per prendersi una pausa dal lavoro, si è goduta insieme al suo attuale compagno, Mattia Narducci, una mini vacanza all’hotel Lefay Resort & SPA. Tra l’altro, qualche settimana prima, nella stessa location di lusso erano stati avvistati Belen Rodriguez e Elio Lorenzon. Dalle foto postate da Anna, la vista è incantevole e sicuramente al suo ritorno, si sarà sentita “ricaricata”.